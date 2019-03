Successo di iscrizioni per il XXV Trofeo RiLL dedicato al miglior racconto fantastico

La data di scadenza per l'iscrizione al XXV Trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico è stata posticipata al 15 aprile

La data di scadenza per l’iscrizione al XXV Trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico è stata posticipata al 15 aprile al fine di dare spazio alle tante richieste ricevute. Per partecipare al concorso letterario Riflessi di Luce Lunare si avrà quindi ancora circa un mese: sarà sufficiente presentare una storia fantasy, horror, sci-fi o comunque con tematiche e/o personaggi “al di là del reale” per provare a vincere il concorso.

Con un numero di racconti che sfiora e supera una media di 250 per edizione, gli autori partecipano da ogni parte del monto per concorrere. Solo l’anno scorso il numero degli elaborati presentati è salito a 348, ed ora per dare spazio ad altri scrittori la scadenza è stata posticipata al 15 aprile.

I migliori racconti del XXV Trofeo RiLL saranno pubblicati (senza alcun costo per i rispettivi autori) nella prossima antologia del concorso (collana Mondi Incantati).

Inoltre, il racconto primo classificato sarà tradotto e pubblicato, sempre gratuitamente:

in Irlanda , sulla rivista di letteratura fantastica Albedo One;

, sulla rivista di letteratura fantastica Albedo One; in Spagna , su Visiones, l’antologia dell’AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror);

, su Visiones, l’antologia dell’AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror); in Sud Africa, su PROBE, il magazine dell’associazione SFFSA (Science Fiction and Fantasy South Africa).

All’autore del racconto vincitore andrà, infine, un premio di 250 euro. La selezione dei racconti finalisti sarà curata da RiLL. Ciascun racconto partecipante sarà valutato in forma anonima (cioè senza che i lettori-selezionatori conoscano il nome dell’autore), considerando in particolare l’originalità della storia e la qualità della scrittura.

La giuria del Trofeo RiLL sceglierà poi, fra i racconti finalisti, quelli da premiare e pubblicare nell’antologia Mondi Incantati del 2019.

Sono giurati del Trofeo RiLL, fra gli altri, gli scrittori Donato Altomare, Pierdomenico Baccalario, Mariangela Cerrino, Giulio Leoni, Gordiano Lupi, Massimo Pietroselli, Vanni Santoni, Sergio Valzania; il sociologo Luca Giuliano (Università “La Sapienza”, Roma); la poetessa Alessandra Racca; i giornalisti ed autori di giochi Andrea Angiolino, Renato Genovese e Beniamino Sidoti.

Tutti i partecipanti infine riceveranno una copia omaggio dell’antologia Ana del Campo dei Morti e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni (Wild Boar, 2018), volume che contiene tredici storie.

La cerimonia di premiazione del XXV Trofeo RiLL si terrà a novembre 2019, in concomitanza e dentro la cornice del festival internazionale Lucca Comics & Games.