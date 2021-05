Super Dragon Ball Heroes 14: disponibile il nuovo episodio

Space Time War, arco narrativo della Big Bang Mission, è attualmente in corso di adattamento nella serie anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes a partire dal 20 gennaio 2021 e si compone di tre episodi.

Ricordiamo che sempre nella giornata di Goku è stata annunciata una nuova serie anime in corso di esordio nel 2022 e, soprattutto, il nuovo film animato di Dragon Ball Super (sono disponibili su Amazon le versioni manga degli ultimi tre lungometraggi). Qui riproponiamo tutto ciò che sappiamo al momento sul film.

Il manga di Super Dragon Ball Heroes in Italia

Ricordiamo che, in occasione del Lucca Changes 2020, la versione manga di Super Dragon Ball Heroes debutterà in Italia per Star Comics il 26 maggio 2021. Il manga è realizzato da Yoshitaka Nagayama e lo si può prenotare su Amazon.

Di seguito proponiamo una sinossi: