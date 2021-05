Dragon Ball Super: cosa sappiamo al momento sul nuovo film

Il mondo di Dragon Ball è stato scosso nel week-end appena conclusosi dall’annuncio di un nuovo film animato, prima rumoreggiato mediante un’anticipazione non voluta di Toei Animation e poi ufficialmente confermato in occasione della Goku Day (ieri 9 maggio).

Ma cosa sappiamo effettivamente sul nuovo film animato? Cerchiamo di raccogliere le prime informazioni.

Dragon Ball Super, il nuovo film

Innanzitutto, il nuovo film animato di Dragon Ball segnerà il 21° ingresso del franchise storico nelle sale cinematografiche e il 2° legato al brand di Dragon Ball Super (il primo è stato Dragon Ball Super: Broly e potere recuperarlo sia in versione Home Video o manga).

Akira Toriyama sta seguendo passo passo la produzione e, secondo il suo commento, sta lavorando alacremente alla storia originale, ai dialoghi e al character design assieme a Toei Animation che, come ben sappiamo, produce gli anime del franchise.

Ancora, e questo sta facendo parecchio discutere gli appassionati, Toei Animation ha svelato nel suo annuncio (raggiungibile qui) che i piani legati al nuovo progetto cinematografico sono stati avviati nel 2018, addirittura prima dell’uscita di Dragon Ball Super: Broly (uscito nel 2018 in Giappone; nel 2019 in Italia), e avrà l’obiettivo di raccontare una storia ricca di combattimenti spettacolari in grado di rispondere all’entusiasmo generato dal successo del precedente.

Al momento questo è quanto sappiamo.

Toriyama-sensei è quindi al centro della produzione del film. Non è ancora chiaro se adatterà l’appena concluso arco narrativo del manga dedicato a Moro (Prigioniero della Pattuglia Galattica, fruibile dal Volume 10) o, addirittura, una storia completamente inedita.

Riproponiamo di seguito il commento di Akira Toriyama-sensei sul nuovo film:

“E dopo ‘Dragon Ball Super: Broly’ un nuovo film animato è in fase di produzione! Proprio come il precedente progetto cinematografico, sto lavorando duramente alla storia e ai dialoghi per un altro fantastico film. Purtroppo al momento non posso dire molto circa la trama, ma siate pronti per nuove battaglie al cardiopalma e divertenti che potrebbero coinvolgere un personaggio inaspettato. Esploreremo anche territori mai visti prima in termini di estetica artistica per offrire a voi fan una nuova avventura tutta da vivere. Spero, pertanto, che tutti attendino con ansia il prossimo film!“

Dragon Ball Super, il manga e anime

Mentre la versione manga, scritta da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro, procede in maniera spedita mensilmente attraverso le pagine di V-Jump, la serie animata settimanale di Dragon Ball Super si è fermata nel marzo 2018 alla conclusione del Torneo del Potere.

L’anime è tornato, tra la fine del 2018 (Giappone) e febbraio 2019 (Italia con Anime Factory e Koch Media Italia), con il lungometraggio animato al cinema di Dragon Ball Super: Broly (potere recuperarlo sia in versione Home Video o manga), diretto ad Tatsuya Nagamine con la partecipazione artistica di Akira Toriyama stesso.

Il nuovo film, pertanto, spingerebbe la serie a solcare il terreno anime che tanto la gente attende e, manga alla mano, ci sarebbe un intero arco narrativo da adattare: l’arco narrativo de Il Prigioniero della Pattuglia Galattica (conosciuto anche come l’arco narrativo di Moro).

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

Un nuovo film animato arriverà nelle sale giapponesi nel 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 70, con i primi 68 scritti raccolti in 15 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 13 volumi già disponibili per l’acquisto: