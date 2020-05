Super Dragon Ball Heroes: doppiato in ITALIANO dai fan

Ci sono davvero pochissimi franchise in grado di unire sia gli appassionati di anime e manga sia un pubblico decisamente più “generalista” che tocca addirittura fino a 4 generazioni di lettori e spettatori. Fra questi c’è sicuramente Dragon Ball, l’opera inossidabile creata da Akira Toriyama, che si è decisamente evoluta negli ultimi anni sia con un nuovo anime e un nuovo manga – Dragon Ball Super – sia con una serie di iniziative collaterali e decisamente crossmediali fra cui spicca un altro anime intitolato Super Dragon Ball Heroes.

Super Dragon Ball Heroes è una serie anime di ONA cioè di episodi di breve durata, circa 10 minuti, che vengono diffusi esclusivamente sul web e nel caso specifico di Super Dragon Ball Heroes sono slegati dalla continuity ufficiale dell’opera e servono come strumento promozionale per l’omonimo gioco di carte arcade molto in voga in Giappone.

Giunto alla seconda stagione, Super Dragon Ball Heroes è stato oggetto di una operazione senza precedenti da un gruppo più che volenteroso di fan che hanno deciso di doppiare “amatorialmente” l’intera prima stagione in italiano ovviamente.

Pur trattandosi di un doppiaggio fan made il risultato è davvero ottimo. Fra le voci italiane:

Samuele Torrigiani “FU”

Andrea Casanova Moroni “GOKU”

Riccardo Burbi “VEGETA”

Laura Valastro “MAI”

Andrea Meo “WHIS”

Vanni Cecconi “KAIOHSHIN”

Ezio Vivolo “TRUNKS”

Leonardo Loggia “COOLER”

Eccoveli di seguito!

Super Dragon Ball Heroes – Stagione 1: arco narrativo del Pianeta Prigione

La Saga del Pianeta Prigione è la prima saga di Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission, ambientata dopo la Saga del Re Oscuro Mechikabura (Xeno) e la Saga della Sopravvivenza dell’Universo (Super). Goku e Vegeta si stanno allenando sul Pianeta di Beerus, dove vi sono Whis ad allenare i due, Shin, Beerus che dorme e Trunks e Mai del Futuro in un’altra parte del pianeta. Successivamente, arriva Mai dicendo che Trunks è sparito. Shin spiega che Trunks è venuto assieme a Mai ad allenarsi con Goku e Vegeta. Dopo, si avvicina al gruppo un individuo misterioso, che dice di chiamarsi Fu, che è un amico di Trunks e che quest’ultimo è stato imprigionato sul Pianeta Prigione, un pianeta dove sono racchiusi i criminali più ricercati dell’universo.

Super Dragon Ball Heroes – Stagione 1: arco narrativo del Conflitto Universale

La Saga del Conflitto Universale è la quarta saga di Super Dragon Ball Heroes, preceduta dalla Saga del Pianeta Prigione. È la seconda saga della versione anime di Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission.

Ricordiamo che Dragon Ball viene pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics.