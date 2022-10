Verso la fine del mese scorso, Nintendo e Illumination hanno annunciato la data di uscita con un primo trailer di Super Mario Bros. Critiche, entusiasmo e dubbi si sono scatenati da parte dei fan dell’idraulico italiano, ma ora che è stato pubblicato il primo trailer, molti hanno reagito male per la voce di Chris Pratt, che doppia proprio il celebre baffuto col cappellino rosso. Il motivo di tanto scalpore? “Si sente che non è italiano”.

Chris Pratt - Super Mario nel trailer del Film

Chris Pratt nei panni di Super Mario nel trailer di Nintendo

Ha suscitato l’interesse di molti il nuovo film di Super Mario Bros., sin dal suo debutto, con quel poster che ricorda le schermate di caricamento dei giochi Nintendo. Ma ora che i primi spettatori hanno avuto un assaggio della versione di Chris Pratt nel ruolo di super Mario, si fa strada un’altra critica: il trailer mostra l’attacco di Bowser ai Pinguini di Mario 64, con il tipico umorismo della casa di produzione Illumination, la stessa che ha dato vita a Cattivissimo Me, Pets – vita da animali e Sing. In seguito, il trailer mostra anche Mario, con un accento marcatamente di Brooklyn.

Molti fan si sono lamentati per questa scelta nel doppiaggio e in merito a queste controversie sul trailer del film, il fondatore della Illumination Entertainment e co-produttore di Super Mario Bros., Chris Meledandri, ha voluto dire la sua, sostenendo di comprendere le lamentele. In parte.

Beh, io stesso come italoamericano, capisco. Sai, capisco i vostri commenti. Charlie Day, che interpreta Luigi, in realtà viene da origini italiane. Ma non aspettatevi di sentire questo accento per tutto il film, non abbiamo voluto puntare su questo come performance.

Il cast vocale al completo comprende Pratt come Mario, Anya Taylor-Joy come Princess Peach, Charlie Day come Luigi, Jack Black come Bowser, Keegan-Michael Key come Toad, Seth Rogen come Donkey Kong, Fred Armisen come Cranky Kong, Kevin Michael Richardson come Kamek e Sebastian Maniscalco come Spike.

Secondo quanto riferito, i dettagli della trama di Super Mario Bros. sono emersi all’inizio di quest’anno, suggerendo alcune delle scelte direzionali che il film potrebbe prendere. Le fonti di CBR affermano che il film avrà uno stile simile a Hotel Transylvania, con giochi di parole e meta riferimenti ai videogiochi. Sempre le fonti dicono che Mario e Luigi avranno accenti newyorkesi nel film, forse motivando la mancanza di accenti italiani. Inoltre, altro dettaglio importante trafugato dalle fonti è che il film potrebbe essere un musical, con alcune canzoni dedicate al passato di Bowser, un’altra sulla vita da idraulico e una canzone corale verso la fine.

Eccovi invece il trailer doppiato in italiano: