Superman e Lois – il primo trailer della serie TV

The CW ha svelato il primissimo trailer di Superman e Lois, la nuova serie che rimpolperà le fila dell’Arrowverse ovvero il sotto universo televisivo di cui fanno parte anche The Flash e Supergirl, che ci mostra un Superman “in azione”.

Eccovelo:

Superman e Lois debutterà negli Stati Uniti il prossimo 23 febbraio su The CW.

Poche settimane fa invece era stata diffusa la prima immagine di Tyler Hoechlin (Clark Kent/Superman) con il nuovo costume che indosserà nella serie e ce sostituirà quello utilizzato sin dal suo esordio nella seconda stagione di Supergirl.

Eccovela:

Superman e Lois, un diverso approccio all’Uomo d’Acciaio

In Superman e Lois, dopo anni passati a combattere mostri, invasioni aliene e megalomani a Metropolis, Clark Kent ovvero Superman e sua moglie la famosa giornalista Lois Lane (Elizabeth Tulloch) devono affrontare una delle più grandi sfide di sempre essere genitori oggi in un mondo complesso e complicato. Questa sfida già di per sé improba è ancora più difficile perché Lois e Clark non sanno se i loro figli Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alexander Garfin) hanno ereditato le incredibili abilità del padre. Tornati a Smallvile per badare agli affari della famiglia Kent, Clark e Lois incontrano Lana Lang (Emmanuelle Chriqui), la prima fiamma di Clark, ora sposata con il capo dei pompieri Kyle Cushing (Erik Valdez).

Ma gli adulti non sono gli unici a ritrovarsi, i due giovani Kent infatti faranno la conoscenza di Sarah (Inde Navarrette) la ribelle figlia di Lana e Kyle. Anche a Smallville il pericolo inseguirà Superman soprattutto quando a chiamarlo in aiuto c’è il Generale Samuel Lane (Dylan Walsh) il padre di Lois. Intanto nella piccola cittadina un misterioso straniero (Wolé Parks) sembra conoscere tutti i più reconditi segreti dei suoi abitanti.

L’aggiunta dei figli adolescenti di Clark e Lois è una delle conseguenze di Crisis on Infinite Earths dell’Arrowverse. In Elseworlds, il crossover del 2018, Lois era rimasta incinta di Jonathan e in seguito aveva deciso di lasciare la Terra insieme a Clark e stabilirsi su Argo City per crescere il loro bambino. In Crisis, Superman, Lois e il piccolo Jonathan sono sopravvissuti alla distruzione di Argo City e di Terra-38 caduta vittima dell’ondata di anti-materia. Tuttavia, dopo che Oliver Queen nei panni dello Spettro ha riavviato il multiverso, tutti i personaggi sono diventati abitanti di Terra-Prime e, nel caso specifico di Lois e Clark, i due devono gestire l’imprevista conseguenza di avere un secondo figlio.