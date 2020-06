Superman: Man of Tomorrow – trailer del nuovo film animato

DC e Warner Bros. hanno diffuso nel tardo pomeriggio di ieri il primissimo trailer di Superman: Man of Tomorrow, 41° film animato dedicato ai personaggi DC primo dopo la fine della precedente continuity chiusasi con il film Justice League Dark: Apokolips War e che uscirà nel corso dell’estate.

Il film rinarrerà le origini dell’Uomo d’Acciaio e costituisce un vero e proprio reboot dell’universo animato. Un giovane Clark Kent dovrà vedersela con Lobo e Parasite che attaccheranno contemporaneamente Metropolis.

Eccovi il trailer:

Il cast include il vincitore dell’Emmy e Golden Globe Darren Criss (Glee, American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace) nei panni di Clark Kent e Superman, il candidato agli Emmy Zachary Quinto (Star Trek franchise, Heroes) nei panni di Lex Luthor. Alexandra Daddario (San Andreas, Baywatch, All My Children) è Lois Lane, Brett Dalton (Agents of S.H.I.E.L.D.) è Parasite/Rudy Jones, Ryan Hurst (The Walking Dead, Sons of Anarchy, Remember the Titans) è Lobo, Ike Amadi (Mass Effect 3, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge) è Martian Manhunter, Neil Flynn (The Middle, Scrubs) è Jonathan Kent, Bellamy Young (Scandal, Prodigal Son) è Martha Kent, Cristina Milizia (DC Super Hero Girls) è Maya, Petey & Kaylie, Eugene Byrd (Bones, LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures) è Ron Troupe, April Stewart (South Park) è Mrs. Ross e Piotr Michael (The Adventures of Rocky and Bullwinkle) è Perry White, completano il cast Cissy Jones (Firewatch) and David Chen (Gotham).

Superman: Man of Tomorrow è diretto da Chris Palmer (Voltron: Legendary Defender), la sceneggiatura è invece di Tim Sheridan (The Death of Superman) mentre Butch Lukic è il produttore esecutivo.

Pur non ispirandosi a nessuna storia canonina sulle origini di Superman, Superman: Man of Tomorrow sembra attingere a piene mani dalla vasta produzione fumettistica da Man of Steel di John Byrne passando per Origini Segrete e Alieno Americano.