Superstar che giocano a Dungeons & Dragons? Presenta Deborah Ann Woll

Dungeons & Dragons, un grande classico dell’immaginazione fantasy che unisce più di tre generazioni di giocatori, sta per vivere la sua ennesima reincarnazione, questa volta sotto forma di show televisivo per il piccolo schermo, in uscita nel 2019, il cui nome sarà Relics and Rarities.

Deborah Ann Woll, che è nota principalmente per il ruolo di Jessica Hamby nella serie televisiva True Blood e per quello di Karen Page nelle serie Daredevil (recentemente cancellata) e il suo spin-off The Punisher, sarà la conduttrice e in questo caso la dungeon master dell’avventura che lei stessa ha scritto e che si dipanerà per tutte le puntate della trasmissione.

Da sempre appassionata di gioco di ruolo la Woll rappresenta un nuovo tassello che aiuta a sdoganare una passione “analogica” nei confronti del grande pubblico della rete.

Il suo sarà un ruolo chiave, cardine del meccanismo ormai immortale alla base del concetto di “gioco di ruolo classico” creato dal compianto Gary Gygax nel lontano 1974 che si basa sul “proiettare” i giocatori in un’ambientazione fantastica descritta dal narratore, all’interno della quale i giocatori rivestono il ruolo di personaggi dotati di caratteristiche uniche e distintive, spesso scritte su una scheda, che combinate insieme consentono di affrontare le sfide proposte dal narratore e soprattutto di cambiare le sorti degli eventi narrati.

L’abilità del narratore sta nel modellare mondi, personaggi e reazioni uguali e contrarie alle scelte dei giocatori. Un vero e proprio mondo immaginario, fatto di brevi missioni oppure campagne a episodi. Dungeons & Dragons può essere investigazione, caccia ai mostri, risoluzione di enigmi e molto altro ancora. Il tutto gestito da un sapiente mix di decisioni cruciali e ponderate ma anche di intrigante casualità del tiro di uno o più dadi.

Ed è in questo contesto che ci accompagna da diverse decadi che con Relics and Rarities l’immaginazione viene plasmata al servizio del moderno modo di comunicare, fatto di media e condivisione.

I giocatori della partita saranno quindi un gruppo di attori di celebri serie TV americane di settore come Tommy Wolker sempre da Daredevil ma anche protagonisti Starter Kit: Vampire The Masquerade e Sagas of Sundry. Ogni puntata vedrà anche la partecipazione di un ospite speciale, e possiamo scommettere che ci saranno forti personalità del mondo Dungeons & Dragons e in generale della cultura fantasy.

Gli showrunners hanno fatto trapelare che il set godrà di effetti speciali di prim’ordine per dare il giusto senso di immersività ai telespettatori, quindi non solo lanci di dado ma qualcosa di visivamente appagante ed evocativo per renderci partecipi degli eventi.

La trasmissione partirà a febbraio su Alpha, la piattaforma in streaming di Geek & Sundry.