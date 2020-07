Sweet Paprika – Mirka Andolfo lavora al suo primo progetto di animazione

Sweet Paprika è il primo progetto di animazione di Mirka Andolfo attualmente in fase di sviluppo presso Arancia Studio e Grey Ladder Productions. Si tratta di una favola urbana per un pubblico adulto, una storia a cavallo tra Sex & the City e Il diavolo veste Prada in cui l’universo alternativo ideato dalla disegnatrice, fatto di figure femminili forti e donne ispiratrici caratterizzate da sensualità ed erotismo, prenderà per la prima volta vita.

Sweet Paprika, con le sue mille sfaccettature, non smentisce la mano dell’autrice ponendo l’accento sulla relazione tra donne e carriera, tra donne e sesso. Un progetto animato che vuole essere l’inno definitivo all’emancipazione femminile.

Mirka Andolfo, star del fumetto internazionale con successi come Sacro/Profano, Crontronatura e Mercy, con all’attivo centinaia di migliaia di copie vendute, trentenne eccellenza italiana del mercato fumettistico mondiale, da tempo lavora ai più alti livelli del settore con editori europei e americani. Collabora stabilmente da cinque anni con DC Comics, per cui l’autrice italiana ha firmato storie per personaggi quali Wonder Woman, Catwoman, Teen Titans, Green Arrow e DC Bombshells e più recentemente ha esordito come autrice completa, la prima volta assoluta, nell’antologia Harley Quinn Black + White + Red – cliccate QUI per i dettagli.

Produttore esecutivo di Sweet Paprika sarà Gabriele Pennacchioli, fresco vincitore del Primetime Emmy Award 2019 con la nota serie Netflix Love, Death & Robot: professionista dell’animazione con venticinque anni di carriera e titoli quali Shrek Terzo, Kung Fu Panda e Dragon Trainer. Alla sceneggiatura invece insieme all’autrice lavora Tommaso Triolo, distintosi come autore per i The Jackal.

Eccovi una prima sinossi di Sweet Paprika:

Una fiaba contemporanea, in un mondo simile al nostro, ma abitato da angeli e diavoli, con protagonista Paprika, newyorchese di origini italiane, una workaholic che non abita in un castello incantato ma in una grande metropoli. Come per tutte le principesse (anche quando sono delle diavolette) il pericolo è in agguato: la sua routine quotidiana di donna in carriera, ricca e di successo, ormai l’ha risucchiata, facendole dimenticare le sue esigenze personali e lo spazio per sé (e per i propri cari). A salvarla non sarà il classico principe azzurro sul cavallo bianco, e nemmeno il Mr. Big di Sex & The City, ma Dill, un uomo ingenuo e piacente che con il suo fare “angelico” non potrebbe essere più lontano da Paprika. La loro storia non sarà tutta in discesa, anzi! I loro stili di vita e i caratteri diametralmente opposti daranno vita a varie situazioni comiche senza togliere spazio a tematiche importanti che riguardano l’universo femminile, senza dimenticare l’erotismo, cifra stilistica costante nelle opere dell’autrice.

Mirka Andolfo ha commentato:

Sono contentissima e molto grata. Il team produttivo, a partire dalle persone chiave, Alessandro Regaldo e Davide G.G. Caci, mi ha accompagnata in un percorso che ancora oggi mi sembra un sogno. Sono molto legata al fumetto, ma l’idea di iniziare una nuova avventura anche in un altro settore è elettrizzante… E farlo con professionisti del calibro di Gabriele e Tommaso è più di quanto potessi mai sperare!

Gabriele Pennacchioli ha invece definito Sweet Paprika: