Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Gennaio 2020

Con l’arrivo di gennaio del nuovo anno, Tamashii Nations/Bandai Spirits nei prossimi giorni si prepara a distribuire in tutto il territorio Italiano tantissime nuove uscite ufficiali dei loro nuovi prodotti per i collezionisti grazie al distributore Italiano ufficiale Cosmic Group. Come sempre vi abbiamo preparato una selezione di action figure che a breve arriveranno negli store ufficiali e nei vostri negozi di fiducia.

Bulma (Dragon Ball) – S.H. Figuarts

Tamashii Nations per la linea dedicata a Dragon Ball ci porta la nuovissima figure ispirata alla versione con gli abiti rosa di Bulma dove incontra per la prima volta il giovane Goku. La Figure sarà dotata di numerosi punti di snodo e parti intercambiabili.

Vicious (Cowboy Bebop) – S.H. Figuarts

Per la serie S.H. Figuarts, Tamashii Nations annuncia la seconda uscita della nuova action figure di Vicious tratta da Cowboy Bebop. La Figure sarà dotata di numerosi punti di snodo, effetti e parti intercambiabili.

Eva 02 – Metal Build

Bandai annuncia per la linea Metal Build l’Eva 02, tratto dalla serie animata Neon Genesis Evangelion. Il robot è stato realizzato in gran parte in metallo, raggiungerà un’altezza di 22 cm circa e sarà corredato da uno svariato numero di accessori.

Jiraya – Figuarts Zero Relation

Tamashii Nations continua la sua serie di statue per la linea Figuarts ZERO dedicate a Naruto. La seconda uscita è dedicata al maestro Jiraya. Questa particolare linea ha le figure che sono combinabili grazie alle basette sagomate in modo tale che si incastrino perfettamente a formare un diorama.

Portuguese D. Ace – Figuarts Zero

Bandai Spirits annuncia la prima uscita (di 2), di Portuguese D. Ace dedicate al mondo di One Piece per la linea Figuarts Zero. Anche in questo caso la statua potrà essere assemblata con la seconda uscita di Barbabianca per formare un bellissimo diorama.

Portuguese D. Ace è disponibile su Amazon.

Kyoko di Equuleus (Myth Cloth)

Direttamente dall’anime Saint Seiya: Saintia Sho ecco la quarta uscita della linea dedicata a questo spin-off. Tamashii Nations per la linea Myth Cloth ci propone quindi la versione “alternativa” (anche se di fatto nel manga è la prima) della Sacra guerriera di Equuleus ovvero Kyoko.

Captain Phasma – Movie Realization

Una nuova action figure dal mondo di Star Wars re-interpretata dalla Bandai per la linea Bandai Movie Realization in versione samurai della nuova trilogia ovvero Captain Phasma.

GARMILLAS SPACE CRUISER – GX-89

Bandai annuncia per la linea Soul Of Chogokin la Garmilla Space Cruiser direttamente da “Space Battleship Yamato 2202” . L’astronave realizzata in plastica e metallo sarà lunga circa 24 cm e sarà dotata di effetti luminosi e sonori ed è in grado di comunicare con la GX-86 Space Battleship Yamato 2202 (venduta separatamente).