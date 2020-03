Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Marzo 2020

Siamo arrivati a Marzo 2020, e nei prossimi giorni Tamashii Nations/Bandai Spirits in collaborazione con il distributore Italiano ufficiale Cosmic Group si prepara a portare sul mercato italiano tantissimi nuovi prodotti per appassionati e collezionisti. Come di consueto abbiamo preparato una selezione delle action figure che a breve arriveranno negli store ufficiali e nei vostri negozi di fiducia. Eccovi quindi le uscite Tamashii Nations di Marzo 2020

Jiren (Dragon Ball Super) – S.H. Figuarts

Jiren è la nuova action figure nella serie SH Figuarts di Tamashii dedicata a Dragon Ball Super. La figure sarà ricchissima di dettagli e disporrà di numerosi accessori tra cui: mani e volti intercambiabili, parti per effetti e braccia incrociate.

M. Bison (Street Fighter V) – S.H. Figuarts

Arriva una nuova uscita per la serie di S.H. Figuarts ispirate a Street Fighter V: ecco M. Bison! L’action figure dispone di tantissime articolazioni, di diversi accessori e parti intercambiabili.

Getter 2 & 3 D.C. GX-91 Soul of Chogokin

La nuova uscita per la serie Soul of Chogokin di Tamashii Nations è il GX-91 Dynamic Classic che include il Getter 2 e il Getter 3. I due robot, in plastica e metallo, sono alti 10 e 17 cm e sono molto dettagliati. Entrambi dispongono di accessori e parti intercambiabili.

Getter 1 D.C. GX-74 Ristampa Soul of Chogokin

Torna con una ristampa il Getter 1 D.C. GX-74 per la linea Soul of Chogokin. Il robot dispone di numerosi accessori: volti e mani opzionali, Getter Wing, 2 Tomahawks, le tre macchine Eagle, Jaguar e Bear, parti opzionali per l’armatura, stand display e tanto altro ancora. Nella scatola inoltre troveremo un accessorio d’eccezione che vi permetterà di fare stringere la mano al GX-73 Il Grande Mazinga.

FA-78-2 Heavy Gundam (Robot Spirits)

Il FA-78-2 Heavy Gundam arriva nella serie Robot Spirits ver. A.N.I.M.E. Nella scatola, oltre al robot, troveremo una marea di armi e alcune parti intercambiabili.