Jiren (Dragon Ball Super) S.H.Figuarts – la recensione

Arriva sul mercato l’action figure di Jiren (Dragon Ball Super), una nuova uscita per la linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations. Questa serie di figure da collezione si distingue da anni per i diversi brand trattati ma sicuramente uno dei più seguiti ed amati dal pubblico è proprio quello dedicato a Dragon Ball che vanta al suo attivo una schiera di numerose uscite.

Il Personaggio

Prima di focalizzare l’attenzione sul prodotto vogliamo spiegarvi sommariamente di chi sia il characters che andremo ad analizzare. Jiren è un personaggio di Dragon Ball Super, introdotto sia nel manga che nell’anime negli ultimi anni. Fa parte dei Pride Troopers, una elìte di combattenti provenienti dall’universo 11. Jiren in particolare è il membro più forte del team e quindi dell’universo stesso. Vediamo Jiren in azione durante il Torneo della Potenza, l’arco narrativo propedeutico al film Dragon Ball Super: Broly e sarà proprio lui a far risvegliare la nuova trasformazione di Son Goku. Si tratta di un combattente con un passato tumultuoso che ha visto numerose tragedie nella sua vita, proprio a causa di queste il suo spirito combattivo lo ha spinto verso un allenamento estremo che lo ha portato a diventare incredibilmente forte. Quello che sappiamo del suo passato è che un misterioso individuo ha ucciso sia la sua famiglia che i suoi compagni e maestro. Queste vicende oltre a renderlo chi è oggi lo hanno portato ad avere un carattere schivo e poco amichevole, nonostante ciò si tratta di un personaggio che si batte per la giustizia proteggendo i deboli. Una notevole differenza tra anime e manga vede finire in maniera del tutto diversa lo scontro tra Jiren e l’universo 7. Mentre nell’anime (che all’epoca era notevolmente avanti rispetto al cartaceo) Jiren viene sconfitto da Goku e Freeza in un bellissimo scontro che vede i due combattere in perfetto sincronismo nel manga il combattimento viene effettuato tra Goku e Vegeta.

Confezione e Blister

La scatola principale, trattandosi di una edizione limitata, è contenuta all’interno di un ulteriore involucro chiamato in gergo “brown box” ovvero la classica scatola con il design che contraddistingue le linee dedicate a Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Questo tipo di confezione particolare di caratterizza per uno stile che ricorda le pagine di un manga ed ha la particolarità di avere parte della scatola formata da una plastica trasparente che ci lascia intravedere il contenuto e i vari accessori. Sulla parte frontale sono riportate sia una immagine dell’action figure sia i vari loghi dell’azienda e della serie da cui è tratto il personaggio. Sulla parte posteriore troviamo invece svariate fotografie di Jiren S.H.Figuarts in tantissime posizioni di attacco che ci presentano le varie possibilità di posa che la figure mette a disposizione grazie ai numerosissimi snodi presenti nel modello.

Il blister inserito nella scatola è singolo e contiene tutti gli elementi che compongono la figure. Vediamo subito come oltre al modello principale siano presenti diverse mani intercambiabili, volti alternativi e un paio di braccia conserte. Ma non finisce qui, perché l’azienda ha ben pensato di accontentare i collezionisti aggiungendo come extra un pugno trasparente, un effetto da applicarle al pugno e una mano che afferra la capigliatura di Son Goku (la versione compatibile con questa capigliatura è il Super Saiyan God Super Saiyan S.H.Figuarts di Dragon Ball Super: Broly)

Struttura

Jiren è una action figure interamente realizzata di pvc e trasmette un feedback tattile notevole. Notiamo subito la rigidezza delle articolazioni che in questo genere di figure è un punto decisamente a favore perché favorisce la realizzazione di pose anche molto estreme e benché il prodotto sia dotato di una posabilità sopra la media per realizzarne alcune sarà necessario l’ausilio di un apposito supporto (come ad esempio lo stage act proposto dalla stessa Tamashii Nations che vedete nelle foto qui di seguito).

Posabilità

Abbiamo testato le possibilità della figure realizzando anche le pose più assurde e senza porci limiti. Jiren ha soddisfatto le più bizzarre pose che ci sono venute in mente così da poter metterne alla prova anche il bilanciamento delle varie parti che compongono il modello. Ottimi gli snodi a farfalla utilizzati per le spalle che sono stati adottati in questa figure con l’enorme vantaggio di conferire un movimento molto più ampio alle braccia e dando anche la capacità a quelle sostitutive di poter essere collocate nel peg – l’incastro – in totale facilità.

Colorazione

La colorazione della divisa è quanto di più fedele sia stato proposto dalla ditta che ha replicato sia le forme che le tinte dell’uniforme dei Pride Troopers contraddistinta da un costume rosso e nero con guanti e stivali bianchi. La colorazione della pelle di Jiren è di un grigio tendente al violaceo che anche in questo caso Tamashii Nations ha decisamente azzeccato. I tre volti alternativi proposti ci mostrano Jiren via via sempre più infuriato fino a far diventare le sue pupille di colore rosso con espressione di pura ferocia. Tra l’altro è davvero semplice cambiare la testa data la nuova tipologia di incastro semplificato.

Conclusioni

Jiren era da tempo atteso tra le file della serie S.H. Figuarts e sebbene fosse un personaggio relativamente nuovo già dal momento del suo annuncio è stato accolto molto bene dai fan. La figure creata da Tamashii Nations si inserisce egregiamente nell’ormai contesto collaudato di una linea di successo che deve la sua fortuna anche all’enorme offerta di personaggi. E’ da poco stato annunciato anche Son Goku Ultra Istinto e sicuramente sarà un vero piacere poterlo esporre con questo Jiren (in attesa della sua versione Full Power). Jiren S.H. Figuarts è ancora disponibile ad un prezzo indicativo di 76,00 €, Tamashii Nation è distribuita in Italia da Cosmic Group.