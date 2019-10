Tamashii Nations – Bandai, le uscite di ottobre 2019

Nel mese di ottobre, Tamashii Nations grazie al distributore Italiano Cosmic Group è pronta a rilasciare tantissime nuove figure.

Nel mese di ottobre, Tamashii Nations e Bandai porteranno sul mercato italiano un buon numero di nuovi prodotti tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. Abbiamo fatto una selezione delle figure più interessanti che arriveranno sugli scaffali dei vostri negozi di fiducia e negli store online.

Seiya Sagitter – Myth Clth EX

Per la linea Saint Seiya Myth Cloth EX viene proposto da Bandai, Seiya (Cavaliere di Pegasus) con l’armatura d’oro di Aiolos del saggittario.

Come possiamo intuire dagli accessori questa uscita si riferisce all’episodio in cui la indossa contro Nettuno, insieme a Hyoga e Shiryu che rispettivamente indossano l’armatura di Aquarius e Libra.

Zamasu Potara (Dragon Ball Super) – S.H. Figuarts

Per la linea S.H.Figuarts di Tamashii Nations dedicata al mondo di Dragon Ball Super arriva Zamasu nella sua versione finale nella fusione con Black Goku con i Potara. La Figure è dotata di numerosi punti di snodo, effetti e parti intercambiabili.

Ultraman – S.H. Figuarts

Tamashii Nations annuncia per la serie S.H. Figuarts le nuova figure di Ultraman tratta dalla nuove serie tv in onda su Netflix ( Ultraman The Animation ) o dall’omonimo manga ancora attualmente in corso in Giappone arrivato al 12° volume.

La figure è completamente snodata grazie alle numerose articolazioni, con armi e parti di ricambio.

Zambot 3 – Full Action – Soul of Chogokin GX-84

Zambot 3 (GX-84) è la quarta uscita ufficiale della serie Full Action di Tamashii Nations/Bandai Spirit. Questa nuova serie sarà super articolata,avrà parti intercambiabili, piena di accessori ma il robot non sarà trasformabile come il suo omonimo GX-23 uscito oltre 10 anni fa.

Cooler Final Form – Figuarts Zero

Tamashii Nations continua la sua serie di statiche dedicate a Dragon Ball per la linea Figuarts ZERO. Protagonista di questa nuova release è Cooler nella sua forma finale.



One Piece Figuarts ZERO Animation 20th Anniversary

Zoro

Nami

Usop

Tony Tony Chopper

Bandai Spirits annuncia con questa seconda uscita, l’arrivo di 4 nuove figure(Zoro, Nami, Usop e Tony Tony Chopper) dedicate al mondo di One Piece per la linea Figuarts ZERO per festeggiare il 20° anniversario della serie animata che andranno a comporre un bellissimo diorama.