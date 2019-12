Tenet: rilasciato il trailer del nuovo film di Christopher Nolan

È stato rilasciato da pochi minuti il trailer di Tenet, l’ultima fatica di Christopher Nolan. Le indiscrezioni sull’ultimo film di Nolan sono trapelate già dall’anno scorso, ma solo oggi la Warner Bros. ha divulgato il trailer della pellicola. Il trailer era stato annunciato sul sito ufficiale del film (che potete esplorare a questo link) e mostrava un orologio la cui rotazione indicava la data di oggi 19/12/19, come potete vedere al link qui sotto di un post Twitter divulgato da un utente del forum Nolan Fans.

Visual breakdown via quervo on the NF forums #Tenet pic.twitter.com/KxygB83vSF — Anton Volkov (@antovolk) December 13, 2019

“Devi guardare il mondo con occhi nuovi, non tentare di comprendilo, sentilo”, questa è sicuramente la battuta più interessante che possiamo ascoltare nel misterioso quanto conturbante trailer rilasciato oggi. Con ogni probabilità in questo film Nolan giocherà con, o contro, il tempo in un thriller spionistico che sembra tutto fuorché convenzionale.

In Tenet vedremo John David Washington (BlackKklansman), Robert Pattinson (The Lighthouse, The Batman) e Elizabeth Debicki (The Man From U.N.C.L.E., Guardians of the Galaxy Vol. 2). Accanto a queste star, nel cast ci saranno Dimple Kapadia (Dil Chatwa Hai, Dabangg), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron, Kick-Ass), Clémence Poésy (In Bruges), Michael Caine (The Dark Knight, The Prestige), Himesh Patel (Yesterday) e anche Kenneth Branagh (Dunkirk, Assassinio sull’ Oriente Express).

Poco si conosce circa la trama di Tenet, quello che sappiamo è che Pattinson ha dovuto leggere la trama chiuso in una stanza. Ma questa travolgente segretezza che orbita attorno alla pellicola di Nolan ne fa sicuramente crescere l’attesa e la curiosità. Alcune speculazioni a riguardo, vorrebbero Tenet come sequel di Inception, ma, ovviamente, ogni speculazione è tanto fumosa quanto, spesso, irreale.