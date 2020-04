The Ballad of Songbirds and Snakes: annunciato il regista del film

The Ballad of Songbirds and Snakes, il nuovo libro di Suzanne Collins prequel di Hunger Games, riceverà un adattamento cinematografico. A darne notizia il sito The Hollywood Reporter.

L’atteso prequel di Hunger Games non è ancora stato pubblicato, ma emergono già notizie circa la realizzazione di un adattamento cinematografico. Il libro sarà distribuito il prossimo 19 maggio, ma Lionsgate nella giornata di ieri (martedì 21 aprile) ha diffuso i primi dettagli circa la produzione di questo nuovo capitolo della storia di Panem.

A dirigere il film sarà Francis Lawrence, già dietro la macchina da presa per Hunger Games: La ragazza di fuoco ed entrambe le parti di Hunger Games: Il canto della rivolta, mentre la sceneggiatura sarà curata da Michael Arndt (Little Miss Sunshine, Hunger Games: La ragazza di fuoco). Per quel che riguarda il ruolo di produttore il film vedrà il coinvolgimento di Nina Jacobson, ruolo che ha ricoperto nei precedenti capitoli della saga.

The Ballad of Songbirds and Snakes vedrà un giovane Coriolanus Snow alle prese con il suo ruolo di mentore dei tributi dei decimi Hunger Games. Questa occasione potrebbe essere motivo di riscatto per il giovane del primo distretto, la cui famiglia è caduta in disgrazia, ma il giovane si troverà ad avere a che fare con i tributi del dodicesimo distretto, i quali non hanno la minima speranza di sopravvivere all’interno dell’arena.

Lionsgate, nella persona di Joe Drake, chairman of the Lionsgate Motion Picture Group, si è detta molto soddisfatta circa il nuovo libro di Collins: The Ballad of Songbirds and Snakes offrirà tutto ciò che i fan possono aspettarsi, accontentando così le loro aspettative. Il libro, e di conseguenza il film, ovviamente introdurrà una serie di nuovi personaggi e nuovi scenari mai visti prima.

Purtroppo al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli su questo film. Non resta aspettare il 19 maggio per conoscere gli eventi narrati in The Ballad of Songbirds and Snakes. In Italia l’uscita del libro è prevista in contemporanea mondiale per Mondadori.