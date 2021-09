The Batman: arriva la serie spin-off sul Pinguino

C’è grande attesa per l’uscita nelle sale cinematografiche di The Batman, il nuovo film dedicato al personaggio DC Comics diretto questa volta da Matt Reeves e con Robert Pattinson nei panni del crociato di Gotham City. Nell’attesa di dare un nuovo sguardo al cinecomic prodotto da Warner Bros., sono ora emersi i primi dettagli un progetto trasversale che farà sicuramente la gioia dei fan dell’eroe con cappuccio e mantello, una serie TV incentrata sul Pinguino.

Deadline ha infatti riportato la notizia che la piattaforma HBO Max starebbe lavorando a uno spin-off di The Batman interamente basata su Oswald Cobblepot, interpretato nel film di Reeves dall’attore Colin Farrell. Stando a quanto rivelato in anteprima dalla testata americana, Farrell sarebbe stato chiamato a riprendere il medesimo ruolo, con Lauren LeFranc (Chuck, Agents of S.H.I.E.L.D., Impulse) scelta per scrivere la sceneggiatura dello show, che al momento dovrebbe trovarsi nelle prime fasi dello sviluppo, con Reeves nelle vesti di produttore esecutivo assieme a Dylan Clark.

Sempre secondo le indiscrezioni, la serie dedicata al Pinguino dovrebbe essere incentrata proprio sull’ascesa del celebre villain, dal sottobosco di Gotham City sino alle vette più alte del mondo del crimine della metropoli americana (in un modo simile al celebre lungometraggio con Al Pacino, Scarface, qui a prezzo speciale). Non sappiamo come la serie si collocherà rispetto al film, se come prequel oppure ambientata poco dopo gli eventi di The Batman, visto che nel film di Reeves Pinguino non sembra essere ancora il boss del crimine che i fan dei fumetti DC hanno imparato a conoscere fin troppo bene (anche nel film Batman: Il Ritorno di Tim Burton e nella serie TV Gotham).

The Batman arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 4 marzo 2022: nel cast, oltre a Pattinson e Farrell, troviamo anche Andy Serkis nei panni del maggiordomo Alfred Pennyworth, Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano come l’Enigmista e Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon.