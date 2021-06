“The Death of Doctor Strange”: annunciato il nuovo evento Marvel Comics

Continuano le novità in casa Marvel e questa volta non sembra esserci nulla di buono in vista per lo stregone supremo. La divisione comics ha infatti annunciato “The Death of Doctor Strange”, evento che avrà inizio a settembre e rappresenterà a tutti gli effetti il capitolo finale della saga legata al celebre personaggio.

Al momento non sono ancora stati divulgati dettagli precisi attorno alla trama nè il modo in cui avverrà la morte di Doctor Strange, ma sono in molti a pensare che possa trattarsi soltanto di un evento temporaneo. Nel mondo dei fumetti, d’altronde, tutti riescono in qualche modo a tornare in vita.

The final saga of #MarvelComics' Sorcerer Supreme begins this September. pic.twitter.com/9YBIStIfMv — Doctor Strange (@DrStrange) June 4, 2021

Una situazione simile era accaduta nel 2014 con The Death of Wolverine, arco narrativo in quattro numeri incentrato sugli ultimi giorni di vita del mutante, costretto a risolvere il mistero di chi aveva messo una taglia sulla sua testa.

Nuovi aggiornamenti su The Death of Doctor Strange dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Creato da Stan Lee e Steve Dikto, lo stregone supremo è attivo sulle pagine dei fumetti Marvel dal lontano 1963 e negli ultimi anni ha conosciuto un boost di popolarità grazie all’interpretazione di Benedict Cumberbatch nell’MCU.

Doctor Strange sarà uno dei grandi pilastri della Fase 4 del MCU soprattutto per via dell’introduzione del multiverso. Oltre a comparire in Spider-Man: No Way Home, in arrivo a dicembre, sarà grande protagonista dell’attesissimo sequel In the Multiverse of Madness, diretto da Sam Raimi.

Lo stregone supremo doveva apparire anche in WandaVision, serie TV uscita a marzo su DisneyPlus, ma Kevin Feige ha preferito rimuovere all’ultimo momento il cameo previsto per dare maggiore spazio alla crescita narrativa del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen. I due si incontreranno però nel film in arrivo nel 2022.

