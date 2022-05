Dal 20 aprile è disponibile su Disney Plus il nuovo show The Dropout, una miniserie di otto episodi da circa un’ora l’uno. Dopo Dopesick (di cui trovate i nostri articoli qui e a questo link), il colosso americano torna a parlare di un altro scandalo in campo medico che ha scosso l’America.

Amanda Seyfried interpreta Elizabeth Holmes, la fondatrice di Theranos, una società nota per affermato di aver rivoluzionato gli esami del sangue usando una piccolissima quantità di sangue derivante da una puntura sul dito. Com’è possibile allora che questa giovane miliardaria sia caduta totalmente in rovina nel giro di pochissimo tempo?

The Dropout

The Dropout, storia di uno scandalo medico

La storia di The Dropout è incentrata principalmente sulla sua fondatrice Elizabeth Holmes: figlia del vicepresidente di Eron e di un membro dello staff del Congresso, si distingue subito per la sua diligenza, il suo interesse nello studio e la voglia di cambiare il mondo aiutando le persone. Cresce con la passione per la programmazione, che la porta a seguire dei corsi privati di cinese mandarino e il programma estivo della stessa lingua alla Standford University quando era solo al liceo.

Nonostante la sua carriera studentesca fosse molto brillante, nel 2004 lasciò l’università di Ingegneria di Standford utilizzando i fondi per le tasse scolastiche come capitale iniziale per la sua azienda tecnologica sanitaria. Tuttavia, sebbene abbia fondato la sua società con le migliori intenzioni e un’idea ben precisa per “democratizzare l’assistenza sanitaria”, le difficoltà erano sempre presenti. Tra lo scetticismo dei suoi professori della Standford e i fondi che cominciavano a scarseggiare, Elizabeth Holmes riesce però a trovare il sostegno del rettore della scuola di Ingegneria, affittando successivamente il seminterrato di una casa universitaria da utilizzare come base per la sua nuova società Theranos, dall’unione delle parole “terapia” e “diagnosi”.

Mentre la sua idea di utilizzare una piccolissima quantità di sangue, proveniente da una puntura sul dito, per gli esami del sangue cominciava ad attirare sempre più investitori e attenzioni dal mondo finanziario, i progressi con i propri macchinari non sembrano essere intenzionati ad arrivare, tanto da farle simulare la buona riuscita di un esito per raccogliere dei fondi per continuare le proprie ricerche. Ma se da una parte le sue promesse erano molto credibili, dall’altra i risultati non si allineavano con le promesse che Holmes faceva ai propri benefattori, incominciando a far crollare la facciata da più giovane e ricca miliardaria dell’America…

The Dropout

Gli interpreti di The Dropout

La prima cosa che salta all’occhio guardando The Dropout è senza ombra di dubbio l’interpretazione di Amanda Seyfried della protagonista Elizabeth Holmes. L’attrice di Mean Girls e Mamma Mia riesce a sorprendere nuovamente per le sue magistrali capacità recitative, indossando i panni della fondatrice di Theranos. E’ ben evidente che ci sia stato dietro un grande studio del personaggio, probabilmente avvalendosi anche del podcast su cui è basata la mini serie e sulle apparizioni pubbliche di Holmes.

Al suo fianco però, altri attori hanno saputo mantenere alta l’asticella: Naveen Andrews, che in The Dropout ha interpretato Sunny Balwani, è riuscito ad interpretare incredibilmente l’uomo d’affari pakistano che successivamente è diventato presidente di Theranos. La caratterizzazione che Andrews ha dato a Balwani si allinea perfettamente con le descrizioni che i vecchi impiegati della società vedevano l’uomo come prepotente, intransigente e totalmente ossessionato dallo spionaggio industriale.

The Dropout

Non solo: tra gli altri attori presenti, possiamo nominare Elizabeth Marvel (di cui potete trovare la nostra intervista a questo link) che ha indossato i panni della madre di Elizabeth, William H. Macy che ha interpretato lo scorbutico vicino di casa degli Holmes, ed il famoso comico britannico Stephen Fry, che in The Dropout ha recitato nelle vesti più drammatiche del capo sceintifico della Theranos. Un cast quindi di tutto rispetto che non fa che aumentare l’interesse verso questa miniserie targata Disney Plus.

Analizzando ritmo e narrazione

Tuttavia la serie, pur rimanendo molto interessante per i temi trattati, risulta essere un po’ lenta in alcuni punti. Il ritmo narrativo infatti zoppica un po’ durante tutti gli otto episodi della serie, rischiando di perdere l’attenzione degli spettatori di tanto in tanto. La storia ha alti e bassi, con un ritmo altalenante che non riesce a coinvolgere del tutto chi cerca di seguirne la trama.

The Dropout

Essendo poi una storia che non ci riguarda direttamente, si ha un po’ questa sensazione che la storia sia molto distante dalla nostra realtà. Proprio per questo motivo infatti, è un po’ impossibile non riuscire a fare un paragone diretto con Dopesick, dato che entrambe raccontano di scandali americani in campo medico. Tuttavia, se la seconda è riuscita a interessare e a rendere partecipi gli spettatori specialmente sfruttando il lato emotivo, qui in The Dropout questa componente sembra quasi venire a mancare, raccontando in maniera vagamente asettica la vita della fondatrice di Theranos.

Probabilmente, questa mancanza fa perdere qualche punto a The Dropout, che risulta essere leggermente più sottotono rispetto a Dopesick. Non per questo però, il valore della storia che viene raccontata perde di importanza, sostenuta anche dalle capacità di recitazione dei vari attori che ne hanno preso parte.

Tirando le somme

Disney Plus quindi riesce a portare sul piccolo schermo un nuovo scandalo americano, affrontandolo però sotto un altro punto di vista e cercando di analizzare in primo luogo la storia delle persone coinvolte. Senza mai giustificare o condannare i protagonisti, The Dropout riesce a fornire uno sguardo imparziale su una vicenda che ha interessato diverse persone, trattando la storia forse con un po’ troppo distacco.

The Dropout

Se dopo Dopesick siete quindi interessati a conoscere un’altra storia che ha conquistato (sfortunatamente) le luci della ribalta in America, non potete che recuperare The Dropout, la nuova serie disponibile in streaming su Disney Plus, con Amanda Seyfried come protagonista.

L’offerta di Disney+