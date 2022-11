È stato diffuso un countdown trailer di The First Slam Dunk, il nuovo film di animazione in arrivo nei cinema giapponesi fra pochissimi giorni, ovvero il prossimo 3 dicembre. L’opera è interamente realizzata con l’ausilio della computer grafica ed è curata, sia nella scrittura che nella regia, da Takehiko Inoue, l’autore del manga originale di Slam Dunk, che venne pubblicato per la prima volta in Giappone fra il 1990 e il 1996. Per celebrare la prossima uscita del film al cinema, Toei Animation ha divulgato un nuovo video, e più di preciso un teaser trailer contenente un countdown.

The First Slam Dunk: il nuovo countdown trailer con Hanamichi Sakuragi

L’ultimo teaser trailer di Toei Animation include un conto alla rovescia per la prima cinematografica di The First Slam Dunk. Il video, della durata di 15 secondi, ci mostra Hanamichi Sakuragi, il protagonista della serie originale di Slam Dunk, con le sue Air Jordan 1 mentre spara palloni nel canestro da solo, nella palestra della scuola.

Il teaser passa quindi a un primo piano di Hanamichi che si arrabbia durante una partita e si chiude con un annuncio: il conto alla rovescia, per l’appunto, che scandisce i 10 giorni che mancano alla prima del film. Vi lasciamo il video qui di seguito:

Il 6 gennaio 2021, l’autore di Slam Dunk, Takehiko Inoue ha annunciato sul suo account Twitter che la sua serie avrebbe ricevuto un nuovo film d’animazione e che quest’ultimo sarebbe stato prodotto da Toei Animation. In seguito, il 13 agosto 2021, è stato annunciato ufficialmente che Takehiko Inoue sarebbe stato lo sceneggiatore e regista del film. Inoltre, Inoue è menzionato come character designer, insieme a Yasuyuki Ebara, il quale ha già prestato la sua opera, fra le varie produzioni, anche alla serie animata dell’Attacco dei Giganti.

The First Slam Dunk debutterà nei cinema giapponesi il 3 dicembre.