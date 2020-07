The Flash – ancora voci sulla chiusura della serie TV

Ritornano prepotenti le voci che vogliono The Flash, la serie TV con protagonista Grant Gustin e oramai ammiraglia dell’Arrowverse dopo la fine di Arrow, terminare la sua corsa.

Qualche settimana intervistato da Michael Rosenbaum – il Lex Luthor di Smallville – nel suo podcast Inside of You, Gustin ha confermato che dopo la Stagione 6, quella che si è chiusa anticipatamente a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus che ha bloccato le riprese con il 19° episodio, la Stagione 7, già ordinata, è l’ultima che lo lega all’attuale contratto in vigore.

L’attore aveva rivelato che a gennaio c’erano stati i primi contatti preliminari fra il suo agente e il network, che ricordiamo fa capo a Warner Bros., per rinegoziare il suo contratto per almeno altre due stagioni, contatti poi interrotti per l’emergenza sanitaria e non più ripresi neanche per vie remote.

The Flash -- "Death Of The Speed Force" -- Image Number: FLA614b_0280b2.jpg -- Pictured: Grant Gustin as The Flash -- Photo: Colin Bentley/The CW -- .. 2020 The CW Network, LLC. All rights reserved

Alcuni insider riportano che Gustin avrebbe intenzione di firmare il rinnovo ma a patto che showrunner e sceneggiatori preparino la fine della serie entro la prossima stagione. Piani che sarebbe già in atto e che prevederebbero lo scontro finale fra Barry Allen e la sua nemesi Eobard Thawne.

In questa epica battaglia finale sia l’eroe che il suo nemico perirebbero facendo collassare la Forza della Velocità. Questo piano farebbe quadrare il cerchio con la pagina di giornale, più volte modificatasi nel corso della serie, che preannuncia la morte di Flash.

Visto anche il fermento intorno a The Flash, la pellicola con Ezra Miller, e l’idea di introdurre in qualche modo il concetto di Multiverso al cinema, lo showrunner Eric Wallace – al comando dalla Stagione 6 – avrebbe acconsentito a portare a termine la serie in maniera drammatica.

The Flash dovrebbe riprendere la produzione già nel mese di agosto. Rimaniamo in attesa di conferme o smentite.