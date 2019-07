The Flash: Andy Muschietti nuovo regista del cinecomic

Grosse novità in casa DC, il cinecomic dedicato a Flash interpretato da Ezra Miller sarà diretto da Andy Muschietti come nuovo regista

Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia dell’ingaggio di Andy Muschietti da parte di Warner Bros per dirigere il film su The Flash ormai in gestazione d qualche anno.

Secondo quanto diffuso da The Hollywood Reporter il regista ha concluso da poco le trattative con DC/Warner Bros per occuparsi della regia del Velocista Scarlatto per dirigere una nuovissima versione del film. Anche la sceneggiatura sarà cambiata e sarà affidata a Christina Hodson già autrice di Bumblebee e Birds of Prey.

Proprio lo scorso anno Warner aveva già allontanato altri due registi dal film, ingaggiando Francis Daley e Jonathan Goldstein ( Spider-Man Far Frome home ) proprio per dirigere e scrivere la pellicola ma nelle ultime ore il duo ha deciso di abbandonare il progetto di spontanea volontà per – pare – divergenze creative con il protagonista Ezra Miller.

Sembrerebbe infatti che il duo avesse l’intenzione di scrivere il film con uno stampo più vicino al genere “commedia”,mentre la visione del protagonista Ezra Miller fosse quella di mantenere un tono molto dark. Già a marzo Miller aveva provato a scrivere una sua sceneggiatura assieme con Grant Morrison finendo per essere scartata da Warner Bros.

Dopo tali divergenze il duo ha deciso di abbandonare il progetto per dedicarsi ad altri lavori. The Hollywood Reporter conferma che Ezra Miller rimarrà comunque nel ruolo di Barry Allen/ Flash nonostante ci fossero dei rumor sul suo possibile abbandono. La nuova stesura dello script dovrà essere ultimata per gennaio 2020.

Dopo questa nuova entrata in regia Muschietti è il quarto regista che proviene dai film Horror, dopo James Wan, David Sandberg e l’ultimissimo acquisto per Black Adam ovvero Jaume Collet-Serra.

Ricordiamo che il personaggio di Flash era già apparso per ben due volte sul grande schermo nel DCEU, in un cameo in Batman v Superman e come protagonista in Justice League.