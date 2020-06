The Flash: ci saranno Flashpoint Batman e Cyborg?

C’è molto movimento intorno all’universo cinematografico degli eroi DC e mentre si attende con impazienza l’uscita di Wonder Woman 1984 e Justice League Snyder Cut, con le riprese di The Batman ancora ufficialmente non ripartite, un altro progetto sembra essere tornato prepotentemente alla ribalta: The Flash con Ezra Miller.

A dispetto dei guai, veri o presunti dell’attore, infatti DC e Warner Bros. starebbero lavorando alacremente per arrivare ad una sceneggiatura che possa soddisfare sia il pubblico generalista che i fan e per questo si sarebbe ritornati a rimaneggiare l’idea di adattare Flashpoint – evento fumettistico del 2011 – nel quale, forte proprio dell’annuncio della Justice League Snyder Cut, sarebbe stato reinserito Cyborg – interpretato da Victor Stone – così come inizialmente previsto.

Non solo. Si sarebbero infatti intensificati i contatti con Jeffrey Dean Morgan che tornerebbe non solo ad interpretare Thomas Wayne, come in Batman v Superman, ma interpreterebbe anche il temibile Flashpoint Batman ruolo per cui aveva espresso già interesse in passato.

Si tratta di voci ovviamente da prendere quindi con le dovute precauzioni. The Flash è previsto per il 3 giugno 2022 con con la regia di Andy Muschietti (IT).

Il primo appuntamento utile per eventuali dettagli ufficiali potrebbe essere DC FanDome del prossimo 22 agosto.

Una convention virtuale e completamente gratuita in cui sono stati confermati nuovi annunci riguardanti tutti gli angoli del Multiverso multimediale DC dai film alla serie TV passando per videogiochi ed ovviamente fumetti. Nel comunicato di lancio è stato confermato che potrebbero essere mostrati trailer e immagini esclusive dei film in arrivo fra cui The Batman, Black Adam, Justice League Snyder Cut, The Suicide Squad e Wonder Woman 1984 – recentemente slittato ad ottobre, cliccate QUI per tutti i dettagli.