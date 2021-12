The Flash: i fumetti da regalare a Natale è una nostra personalissima selezione che tiene conto sia dei fan più incalliti che magari vogliono completare la propria collezione con le edizioni più lussuose ma anche dei neofiti che vorrebbero avvicinarsi per la prima volta al mondo, rigorosamente cartaceo, del Velocista Scarlatto con qualche volume autoconclusivo.

Il Velocista Scarlatto è uno dei personaggi DC più amati nel nostro paese e dopo l’esordio in Zack Snyder’s Justice League, Flash è pronto a tornare sul grande schermo con un attesissimo film a lui dedicato, recuperate il teaser dal DC Fan Dome 2021.

Anche per questo motivo giocate d’anticipo e recuperate i volumi che vi consigliamo in questa particolare selezione oppure se volete approfondire maggiormente cliccate sull’articolo dedicato ai fumetti essenziali di The Flash che trovate alla fine della lista di volumi.

The Flash | I migliori fumetti da regalare a Natale

Flash – L’uomo più Veloce del Mondo

Barry Allen e Iris West pensavano di potersi concedere una vacanza, ma non avevano fatto i conti con King Shark. A cosa serve essere l’Uomo più veloce del mondo se la terra più vicina dista miglia e la tua nave sta affondando? Flash contro Capitan Cold, Mirror Master, Heat Wave, Capitan Boomerang e il Mago del Tempo! Una raccolta di storie dal forte sapore classico scritte da Gail Simonee disegnate da Clayton Henry!

Flash – Rinascita

La storia che ha riportato Barry Allen nell’Universo DC! Le origini segrete della Forza della Velocità. Geoff Johns e Ethan Van Sciver reinventano il mito di Flash per il nuovo millennio. Finalmente sapremo chi è più veloce tra Flash e Superman!

Flash di Mark Waid Vol. 1

Il suo nome è Wally West, è l’uomo più veloce della Terra… e ha una pesante eredità! Diventato Flash in seguito alla morte di Barry Allen, Wally dovrà cercare di liberarsi del fantasma del suo predecessore… letteralmente. In una raccolta straordinaria, le storie di Mark Waid che hanno reso il Velocista Scarlatto un beniamino dei lettori DC. L’edizione definitiva di un ciclo amatissimo!

Batman/Flash – La Spilla

Il crossover targato Rinascita con Batman e Flash raccolto in un unico volume: la spilla del Comico di Watchmen finisce nella Bat-caverna: com’è finita lì? Chi ce l’ha lasciata? I più grandi detective dell’Universo DC uniti per un’indagine che va oltre il tempo e lo spazio!

DC Classic Silver Age – Flash Vol. 1

Le avventure del Velocista Scarlatto cominciano qui! Dopo aver lanciato Flash nel 1940, la DC Comics lo rigenera cambiandone l’identità e spianando la strada a un rinnovamento che farà storia. Il giovane Barry Allen è vittima di un incidente che ne segnerà l’esistenza per sempre, dotandolo dell’abilità di correre più veloce della luce. Un volume che rappresenta un tassello imprescindibile della mitica Silver Age!

