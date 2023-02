“Mi dispiace”: una scritta su una tomba, accompagnata da un giocattolo. Il finale del quinto episodio della serie di The Last of Us ha segnato un (altro) capitolo importante, ancora una volta doloroso e seguito dalla scomparsa di personaggi significativi. Andata in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con HBO, analizziamo il finale dell’episodio che ha segnato il viaggio di Joel ed Ellie.

La serie di The Last of Us

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us la serie

Il finale del quinto episodio di The Last of Us



Molti degli elementi annunciati durante il quarto episodio di The Last of Us, sono stati svelati nell’episodio 5. Dalla comparsa dei clicker nascosti sottoterra nel misterioso seminterrato, ad altre rivelazioni su Kathleen (Melanie Lynskey), personaggio esclusivo della serie, fino all’inevitabile sorte di Henry e Sam: The Last of Us ha concluso in modo soddisfacente questo arco narrativo, introducendo novità rispetto al titolo originale ed un finale ancora più emozionante e straziante, grazie ad alcuni dettagli aggiunti dai creatori Craig Mazin e Neil Druckmann.

Le scene finali dell’episodio 5 di The Last of Us rivelano che Sam (Keivonn Woodard) è stato morso da un infetto durante la scena d’azione principale dell’episodio. Questo segue la storia del gioco originale, tuttavia con alcune notevoli differenze. Nel gioco Sam viene morso in una sequenza simile, poco dopo che Joel ha eliminato il cecchino che ha bloccato Henry (Lamar Johnson), Sam ed Ellie. Tuttavia, il ragazzo non rivela di essere stato morso, nell’opera originale. Le due principali, notevoli differenze nell’episodio 5 di The Last of Us toccano infatti la sordità di Sam, non presente nel videogioco, e il suo tragico finale. Nella serie, invece, Sam rivela il suo morso a Ellie e lei tenta persino di guarirlo con il suo sangue.

La serie di The Last of Us

Il tentativo di guarigione di Sam da parte di Ellie porta a una scena straziante proprio alla fine dell’episodio: ecco perché vediamo che la ragazza scrive sopra la tomba “mi dispiace”. Ellie è immune in The Last of Us e inizia a ragionare sulla sua condizione: può fare qualcosa per l’umanità, grazie al suo sangue particolare? Può salvare davvero qualcuno? La giovane, interpretata da Bella Ramsey, inizia a mostrare i suoi sensi di colpa e ciò che la tormenta. Ellie che tenta di guarire Sam, rende il suo un personaggio molto più comprensivo e complesso, che avrò un senso determinante dal punto di vista narrativo. La morte di Sam a questo punto ha un impatto emotivo sul pubblico maggiore, favorendo nel contempo il senso di frustrazione e inadeguatezza che Ellie prova a causa della sua stessa immunità.

Un altro punto significativo della trama concluso con l’episodio 5 di The Last of Us è stato quello di Kathleen: il capo dei cacciatori ha rivelato di sapere perché Henry ha dato suo fratello alla FEDRA. Nonostante sappia che l’ha fatto per salvare Sam dalla leucemia, un’altra modifica ai personaggi di Henry e Sam rispetto al gioco, Kathleen si rifiuta di perdonare Henry. Afferma che forse Sam sarebbe dovuto morire e che il mondo non gira intorno a lui semplicemente perché è un bambino. Afferma inoltre che i bambini muoiono tutto il tempo in questo mondo, prima di tentare di uccidere Henry. Prima che Kathleen possa uccidere Henry, però, viene attaccata da una giovane ragazza che è stata infettata. Kathleen così muore proprio per mano di una ragazzina: una sorta di giustizia poetica per la fine del suo personaggio che non ha mostrato empatia per la condizione di Sam.