The Last Tepui – Vette Inesplorate fa parte di una serie di nuovissimi documentari che verranno pubblicati il prossimo 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra. Disney Plus e National Geographic (potete acquistate il documentario Giganti del Mare targato National Geographic in formato Blu-Ray in questa pagina che trovate su Amazon) hanno deciso di celebrare questo evento rendendo disponibili dei meravigliosi documentari che hanno lo scopo di dimostrare l’importanza della conservazione dell’incredibilmente diversificata biodiversità che anima i diversi ambienti naturali del nostro pianeta. In quest’ottica, il team che ha realizzato The Last Tepui – Vette Inesplorate si è posto alcuni obiettivi decisamente ambiziosi: scalare una parete rocciosa che mai nessuno ha osato scalare prima e farlo per un motivo ben preciso: dimostrare o smentire una teoria scientifica.

The Last Tepui – Vette Inesplorate: il team di esperti

I tepui sono un particolare tipo di montagna con la cima piatta, caratteristica unicamente dell’altopiano della Guayana, in Sud America. The Last Tepui – Vette Inesplorate ci mostra l’incredibile scalata di una di queste pareti rocciose, mai scalata prima, per ricerca scientifica. Per realizzare un documentario di un certo spessore e valenza, occorre che chi partecipi alla sua realizzazione sia un grande esperto della materia. The Last Tepui – Vette Inesplorate è così efficace nel suo messaggio proprio grazie alla grandissima professionalità dei partecipanti alla spedizione. Conosciamoli un po’ meglio.

Mark Synnott, a capo della spedizione, è un autore di bestseller del New York Times, uno scalatore pionieristico e uno dei più prolifici avventurieri della sua generazione. La sua ricerca di pareti rocciose inesplorate e mai scalate prima lo ha portato a prendere parte a più di 30 spedizioni.

Il Dottor Bruce Means è un biologo specializzato in erpetologia, nonché un esploratore del National Geographic. Nella sua carriera cinquantennale come ricercatore ha pubblicato 235 pubblicazioni scientifiche ed è stato coinvolto in numerosi documentari. E ha scoperto 14 nuove specie, 7 generi, 2 famiglie e più sottofamiglie e taxon. Suo obiettivo è dimostrare che i mondi nascosti del Sud America sono un tesoro di biodiversità da preservare.

Alex Honnold è uno scalatore professionista le cui audaci scalate in free-solo delle scogliere più grandi d’America lo hanno reso uno degli scalatori più conosciuti e seguiti del mondo. Federico Pisani è un biologo e scalatore di grandi pareti rocciose venezuelano con quasi tre decenni di esperienze nell’esplorazione dei Tepui della Guayana. Taylor Rees, coregista di The Last Tepui – Vette Inesplorate, è una regista di documentari e cineasta.

Renan Ozturk, il secondo co-regista del documentario, ha iniziato la sua carriera come scalatore e paesaggista. È documentarista e fotogiornalista per Sony e National Geographic.

The Last Tepui – Vette Inesplorate: la scalata e la ricerca scientifica

The Last Tepui – Vette Inesplorate è un meraviglioso documentario che riesce a concentrare in una sola ora tantissime informazioni e immagini spettacolari, e il tutto è reso ancor più piacevole dall’attenzione all’aspetto più umano della spedizione, senza escludere anche la suspense di vedere questo incredibile staff di esperti alle prese con un’impresa pionieristica.

La missione ha avuto luogo nel profondo nella giungla amazzonica con il preciso scopo di portare il Dottor Bruce Means in cima a un’enorme “isola nel cielo”: il tepui. Il Dottor Means ha infatti una teoria che riguarda una particolare specie di rana: secondo questa teoria, sulla sommità del tepui dovrebbe vivere una variante non ancora scoperta di questa rana. E l’unico modo per scoprirlo con certezza è andare lì di persona.

Tuttavia, si tratta di una missione complessa e fisicamente molto faticosa, che viene documentata con dovizia di particolari, nonostante la breve durata del documentario stesso, che ci mostra vari aspetti di una spedizione: come ci si prepara alla scalata di una grande parete rocciosa, quali difficoltà comporta e come comportarsi con la flora e la fauna locali, in modo da documentare il tutto al meglio senza ledere l’ambiente naturale con cui si viene a contatto.

Oltre all’incredibile impresa in sé, resterete incollati allo schermo grazie alle stupende immagini catturate dalla squadra che ha reso possibile la realizzazione di The Last Tepui – Vette Inesplorate: panorami mozzafiato e specie animali mai viste prima incantano la vista, meravigliano la mente e scaldano il cuore.

Il coinvolgimento emotivo di ogni singolo partecipante alla spedizione, poi, è così intenso da giungere intatto a noi spettatori, garantendo così una maggiore empatia. C’è poi un punto cruciale della spedizione, di cui non vogliamo parlare in modo esplicito per non rovinarvi la visione, che siamo certi vi coinvolgerà particolarmente, dal punto di vista più prettamente umano ed empatico.

Coinvolgente, istruttivo, affascinante, The Last Tepui – Vette Inesplorate documenta una spedizione pionieristica e la scoperta di nuove specie animali coinvolgendo gli spettatori e comunicando un messaggio fondamentale: la biodiversità è vitale per la buona salute nostra e del nostro pianeta, e lavori eccelsi come questo contribuiscono a far conoscere non solo alle persone comuni, ma anche alla comunità scientifica luoghi ricchi di biodiversità che vanno per questo tutelati. The Last Tepui – Vette Inesplorate non si limita a documentare qualcosa che già conoscevamo, ma si spinge oltre, documentando la ricerca scientifica in itinere e sul campo, dando così agli spettatori la possibilità di accompagnare questi scienziati ed esploratori nelle loro scoperte, una sensazione davvero entusiasmante!

Il nuovo documentario National Geographic The Last Tepui – Vette Inesplorate sarà disponibile per la visione a partire dal prossimo 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, in esclusiva su Disney Plus.

