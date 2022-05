Marvel ha annunciato The Mandalorian, nuova serie a fumetti che adatterà la prima stagione della popolare serie di Disney+ dedicata a Din Djarin. La prima serie live action di Star Wars è la più apprezzata delle recenti declinazioni del franchise, capace di generare un tale entusiasmo da spingere Disney a investire sul comparto seriale, dando vita ad altre serie come The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi e altri progetti, tra cui quelli annunciati nella recente Star Wars Celebration.

La serie a fumetti di The Mandalorian esordirà su mercato americano il prossimo 6 luglio, affidata alla sceneggiatura di Rodeny Barnes e ai disegni di Georges Jeanty, colorati da Rachelle Rosenberg. Questa miniserie adatterà interamente la prima serie di The Mandalorian, per un totale di otto numeri, portandoci a pensare che ogni uscita sarà l’adattamento di un episodio della serie. La prima stagione di The Mandalorian ha esordito su Disny+ nel 2019, per gli spettatori americani, diventando un vero cult per gli appassionati di Star Wars, che hanno seguito le avventure di Din Djarin e del piccolo Grogu con grande affetto, vedendoli incontrare anche personaggi molto amati del franchise, come Boba Fett e Ahsoka Tano.

Dopo un romanzo che ha raccontato gli eventi della prima stagione della serie, ora anche il mondo dei fumetti si propone di raccontare con i propri strumenti l’avventura del Mandaloriano, segnando quella che potrebbe diventare una nuova tradizione per i prodotti del franchise. Nel commentare l’uscita del fumetto di The Mandalorian, Barnes non ha nascosto il proprio entusiasmo:

“La storia di The Mandalorian rientra all’interno di tante delle mie passioni. Amo il western, il fantasy, la fantascienza, la commedia e il dramma, e lavorare su un simile progetto è una vera gioia per uno scrittore. Sono davvero lieto di esser stato scelto per questo incarico”

