The Sandman – una clip della versione audio libro Audible

Audible e DC hanno diffuso una clip della versione audio libro di The Sandman disponibile da poche ore.

Nello specifico la clip ha come protagonista Death interpretata da Kat Dennings ed è tratta dall’ultimo albo del primo ciclo di storie – “Preludi e Notturni” – intitolato in originale “The Sound of Her Wings”: Sogno (James McAvoy) accompagna sua sorella Death nella sua “ronda” iniziando ad apprezzare il macabro ma necessario compito.

Eccovi la clip audio:

Il cast di The Sandman (Audible) è composto da da James McAvoy che presterà la voce a Morfeo, il Signore dei Sogni protagonista della serie, e sarà affiancato da Kat Dennings nei panni di Death, Michael Sheen nei panni di Lucifer, Taron Egerton nei panni di John Constantine, Samantha Morton nei panni di Urania Blackwell, Riz Ahmed nei panni del Corinzio, Andy Serkis nei panni di Matthew Il Corvo, Bebe Neuwirth nei panni del Gatto Siamese e ovviamente Neil Gaiman sarà la voce narrante.

The Sandman è un’opera uscita in 75 numeri fra il 1989 ed il 1996 sotto l’etichetta Vertigo della DC. La versione Audible adatterà i primi tre volumi della serie ovvero Preludi & Notturni, Casa di Bambola e Le terre del Sogno che contengono alcune delle storie più celebri della serie come “A Midsummer Night’s Dream” e “24 Hours”.

È prevista anche una edizione italiana, come molti degli Audible Originals, ma ovviamente al momento non si conoscono né i dettagli né l’eventuale cast di voci.

Eccovi la sinossi del primo volume qualora non conosciate The Sandman:

In “Preludi e notturni”, il primo ciclo di storie di Sandman, un occultista tenta di catturare la Morte per ottenere la vita eterna, ma per sbaglio ne evoca il fratello più giovane, Sogno. Dopo 70 anni di crudele prigionia e una fuga rocambolesca, il Re dei Sogni, conosciuto anche come Morfeo, inizia un viaggio per recuperare alcuni oggetti magici legati ai suoi mistici poteri. Durante questa incredibile avventura Morfeo incontrerà Lucifero, John Constantine e un pazzo decisamente pericoloso. Alla fine del volume, troverete “Il battito delle sue ali”, con l’esordio di Death, una dolcissima ragazza che, prima o poi, tutti dovremo conoscere.

Panini DC Italia ha annunciato una nuova edizione integrale dell’opera a partire dal prossimo ottobre – cliccando QUI per i dettagli.