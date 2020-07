The Sandman: i dettagli della nuova edizione Panini DC Italia

Nella tarda mattina di oggi, Panini DC Italia ha diffuso attraverso il suo sito web il nuovo catalogo, Anteprima 347, contenente le uscite previste da settembre 2020 in poi fra cui spicca la già preannunciata – durante una conferenza facebook di qualche settimana fa – nuova edizione di The Sandman di Neil Gaiman.

Con il catalogo alla mano finalmente abbiamo i primi dettagli di questa nuova edizione. Ad ottobre infatti uscirà sia la versione completa dell’opera in 14 volumi brossurati con cofanetto sia i primi due volumi singoli, sempre brossurati.

Ecco come viene presentata questa iniziativa editoriale dalla stessa Panini DC Italia:

Il leggendario fumetto scritto da Neil Gaiman ritorna in uno splendido cofanetto contenente la serie completa! In questa edizione speciale, ricca di contenuti extra, troverete non solo i dieci volumi che compongono la serie originale di Sandman, ma anche il visionario prequel Ouverture, la storia Cacciatori di sogni in due versioni e la raccolta di storie brevi Notti eterne! Siete pronti a viaggiare nelle Terre del Sogno?

Il prezzo della Sandman Library Edition – Edizione Definitiva con Cofanetto sarà di € 250.

Sempre ad ottobre usciranno singolarmente i primi due volumi brossurati, eccovi i dettagli:

SANDMAN LIBRARY VOL. 1: PRELUDI E NOTTURNI

Autori: Neil Gaiman, Sam Kieth, Mike Dringenberg, Malcolm Jones III

Ottobre • 17×26, B., 240 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Sandman (1988) #1/8

• Le origini del mito: Neil Gaiman ci presenta la prima avventura dedicata a Sandman, il Re dei Sogni!

• Chi ha catturato Sogno degli Eterni? E chi lo aiuterà a liberarsi dalla sua prigionia?

• Una nuova edizione ricca di contenuti extra per un fumetto che ha fatto la storia dei comics!

• La lettura ideale per prepararsi alla serie TV Netflix in lavorazione!

SANDMAN LIBRARY VOL. 2: CASA DI BAMBOLA

Autori: Neil Gaiman, Mike Dringenberg, Malcolm Jones III, Chris Bachalo, A.A.V.V.

Ottobre • 17×26, B., 232 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Sandman (1988) #9/16

• Il secondo arco narrativo del leggendario fumetto di Neil Gaiman!

• Durante la prigionia di Morfeo, alcuni sogni sono fuggiti dal loro reame… ma sarà possibile ora rintracciarli?

• Che cos’è un vortice di sogni? E quali danni può causare al mondo della veglia?

• Ma soprattutto: cosa accadrebbe se un gruppo di serial killer si riunisse per una convention?

Qualora non abbiate nella vostra libreria The Sandman questa è senza ombra di dubbio l’occasione migliore per accaparrarvi una delle opere più importanti della letteratura mondiale.