The Suicide Squad: pubblicato il trailer del film di James Gunn

Warner Bros. ha pubblicato il trailer del film The Suicide Squad, fornendo il primo vero sguardo al film del DC Extended Universe al cui timone vedremo James Gunn. Un quasi sequel di Suicide Squad del 2016 di David Ayer, il film di Gunn riporta alcuni personaggi già introdotti nel DCEU, tra cui Harley Quinn di Margot Robbie e Captain Boomerang interpretato da Jai Courtney, uniti per combattere contro un gruppo di villain. Come nel caso del film di Ayer del 2016, The Suicide Squad vedrà un gruppo di cattivi / antieroi allearsi agli ordini di Amanda Waller (Viola Davis), che impianta dei chip nel loro collo per costringerli a portare a termine la missione.

Il film The Suicide Squad uscirà ad agosto, quindi la spinta della campagna di marketing deve ancora entrare nel vivo, ma Gunn e il suo cast hanno già partecipato al fan event online della scorsa estate, DC FanDome, dando alcune anticipazioni succulente. Durante il panel del film, Gunn ha confermato i ruoli di ciascun membro del cast e ha rivelato i poster dei personaggi per l’intero elenco. Inoltre, il video dietro le quinte di The Suicide Squad DC FanDome ha offerto uno sguardo al cast mentre stava girando il film. Ora è arrivato il momento di vedere il primo trailer del lungometraggio.

Anche se il video fa un buon lavoro nell’introdurre la maggior parte dei personaggi nel film, si concentra un po’ di più su alcuni membri della Task Force X, tra cui Harley Quinn e nuove leve come Bloodsport (Idris Elba) e Peacemaker (John Cena). Il teaser presenta anche King Shark (Sylvester Stallone), il ritorno di Joel Kinnaman nei panni di Rick Flag e Savant di Michael Rooker, mentre prendono in giro il cattivo Starro.

Come si vede nel trailer, sembra che ci saranno alcune formazioni diverse della Task Force X in The Suicide Squad, con tre squadre distinte. Ce n’è uno composto da Weasel (Sean Gunn), Blackguard (Pete Davidson), Mongal (Mayling Ng), Javelin (Flula Borg), Captain Boomerang, T.D.K. (Nathan Fillion), Harley Quinn, Savant e Flag. Poi un’altra squadra con Bloodsport, Peacemaker, King Shark, Polka-Dot Man (David Dastmalchian) e Ratcatcher 2 (Daniela Melchior). E infine, sembra esserci un’altra iterazione del team che combina membri degli altri, oltre a Harley Quinn e Thinker interpretato da Peter Capaldi (Doctor Who), in relazione con il super villain Starro. Per ora, il trailer di The Suicide Squad presenta un film DC divertente e in linea con la sensibilità di Gunn come scrittore e regista.