The Umbrella Academy 3: ecco quando potrebbero iniziare le riprese

Sebbene Netflix non abbia ufficialmente annunciato il rinnovo della serie TV The Umbrella Academy per una terza stagione, sembra proprio che questa abbia già una data di inizio delle riprese. Secondo un report dal titolo Production Weekly realizzato da What’s on Netflix, la serie dovrebbe iniziare le riprese dei suoi nuovi episodi nel febbraio del prossimo anno e dovrebbero concludersi nell’agosto del 2021.

Netflix non ha confermato ufficialmente questi dettagli, ma data la loro lentezza nella comunicazione della cancellazione di alcuni spettacoli e la volontà di annunciare il rinnovo di una serie solo quando le telecamere sono già accese, potrebbe volerci un po’ di tempo prima che arrivi la comunicazione ufficiale sulla terza stagione.

Data la presunta finestra di produzione sopracitata, non è chiaro quando The Umbrella Academy tornerà sulla piattaforma di streaming e presumibilmente non se ne parlerà prima del 2022. Nel corso di un’intervista esclusiva con Steve Blackman da parte di ComicBook.com, lo showrunner della serie ha confermato che la terza stagione non avrà più come riferimento i fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá dato che le storie tratte dai volumi si sono concluse con la seconda stagione.

Blackman ha, però, chiarito di essere continuamente in contatto con gli autori del fumetto informandoli su ogni suo passaggio per evitare che accada quanto visto con Game of Thrones. Queste le sue parole:

“Sono molto vicino a Gerard e Gabriel, quindi propongo loro la stagione prima di scriverla così da fagli sapere cosa sto facendo. Sono molto gentili e mi stanno suggerendo dove stanno andando nei prossimi volumi. A volte pensiamo a qualcosa e diciamo che dovremmo metterlo nella graphic novel e loro dicono mi rispondono: ‘beh, perché non lo fai nello show?’. Accettiamo che siano cose diverse, ma amiamo inserire questi crossover. Ho un’idea e tanto buon senso, non voglio anticiparli e adoro quello che fanno.”

La buona notizia per i creatori di fumetti Gerard Way e Gabriel Bá è che hanno tutto il tempo per pubblicare il prossimo volume. Way aveva già confermato che il quarto volume del fumetto sarà sottotitolato Sparrow Academy, ma non ha ancora confermato la sua uscita.