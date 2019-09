The Umbrella Academy: in arrivo un’orda di Funko Pop a tema

E' in arrivo la nuova serie di Funko Pop dedicata a The Umbrella Academy, la serie Netflix ispirata all'omonimo fumetto di Gerard Way.

La serie Netflix The Umbrella Academy, adattamento dell’opera a fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá, è stato uno dei prodotti più interessanti di quest’anno, e il pubblico attende con ansia la seconda stagione. I fan saranno sicuramente felici di sapere che la Funko ha annunciato una vera e propria valanga di Pop a tema, che arriveranno molto presto sugli scaffali dei negozi. Qui sotto potete trovare il concept dei vari pezzi.

Quest’ondata di Pop dedicati a The Umbrella Academy includerà i personaggi di Luther Hargreeves, Diego Hargreeves, Allison Hargreeves, Klaus Hargreeves, Ben Hargreeves, Vanya Hargreeves (con una versione Chase 1-in-6), Number Five (disponibile anche in versione 1-in-6 Chase), Cha Cha con la maschera, Hazel con la maschera e Pogo lo scimpanzè. Attualmente, è possibile preordinare tutti questi pezzi, e la spedizione avverrà a Gennaio 2020. Le prossime esclusive di Hot Topic, come ad esempio la versione glow-in-the-dark di Ben Hargreeves, arriveranno nei prossimi mesi.

The Umbrella Academy è una serie basata sui fumetti della Dark Horse e racconta la storia di un gruppo di fratelli adottati, nati per via di alcune misteriose gravidanze e adottati dall’eccentrico miliardario Sir Reginald Hargreeves, il quale li addestra attraverso quella che lui chiama “The Umbrella Academy”, formando così una squadra di supereroi. I fratelli, Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya e Cinque si riuniscono dopo la morte del proprio tutore e decidono di indagare sulle cause. Nel frattempo dovranno vedersela con un’imminente apocalisse. La seconda stagione di The Umbrella Academy dovrebbe approdare su Netflix nell’autunno del 2020 e Peter Hoar dovrebbe dirigere nuovamente la serie, dopo aver già lavorato al primo e all’ultimo episodio della prima stagione.