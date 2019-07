The Walking Dead: AMC tranquillizza i fan della serie TV

Dopo aver ufficializzato la conclusione della serie a fumetti di The Walking Dead, l'AMC ha voluto tranquillizzare tutti i fan della serie TV.

Nella giornata di ieri, è stata ufficializzata la conclusione della serie a fumetti di The Walking Dead. A tal proposito l’AMC ha voluto tranquillizzare tutti i fan della serie TV. Gli appassionati di The Walking Dead sul piccolo schermo possono stare tranquilli in quanto, almeno per il momento, Rick e i suoi compagni torneranno in nuovi avventurosi episodi. Infatti, proprio in una dichiarazione ufficiale il network americano avrebbe affermato:

“Questo straordinario fumetto ha creato un mondo che già vive in molteplici forme e nel cuore e nella testa di milioni di fan in tutto il mondo, e così sarà per molti anni a venire”.

Dunque, ancora per molto tempo i fan potranno vedere in azione Rick Grimes e i suoi compagni alle prese con i “vaganti”. L’appassionate serie televisiva è andata in onda per la prima volta nel 2010 ed era composta da soli 6 episodi. Oggi, arrivati alla 9° stagione, gli episodi totali sono 16. Quindi, visto le rassicurazioni da parte dell’AMC, si presume che la prossima stagione di The Walking Dead arriverà in Italia a ottobre e verrà trasmessa da Fox, come da programma.

Il grande successo che ha riscontrato la serie TV sugli zombie, ha dato vita anche ad uno spin-off. Anche questo è stato accolto con grande entusiasmo da un buon numero di fan. Infatti nel 2015 è stata trasmesso, per la prima volta, Fear the Walking Dead e ad oggi, negli Stati Uniti, sta andando in onda la quinta stagione. Ma non finisce qui infatti, recentemente, l’AMC ha reso noto che presto arriverà una nuova serie TV tratta proprio da The Walking Dead.

Cosa ne pensate dei nuovi progetti ispirati al fumetto di The Walking Dead? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.