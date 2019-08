Terminator: storia del cyborg più letale del cinema

Terminator, scopriamo tutti i film usciti al cinema, aneddoti e curiosità di un caposaldo della fantascienza e di una figura simbolo del cinema anni ’80

Caposaldo della fantascienza, Terminator è una figura simbolo del cinema anni ’80, capace di entrare nell’immaginario collettivo come l’incarnazione del Complesso di Frankenstein tanto caro ad Asimov. Terminator è stato per anni l’immagine del robot cattivo, al punto che ora oggi viene bonariamente citato quando si citano i pericoli dell’avanzamento delle intelligenze artificiali. L’importanza di Terminator per la cultura cinematografica è stta tale che nel 2008 il film con protagonista Arnold Schwarzenegger è stato selezionato dalla Biblioteca del Congresso Americano all’interno del National Film Registry, in quanto considerato ‘culturalmente, storicamente o esteticamente significativo’.

Con un nuovo film in arrivo nei prossimi mesi, Destino Oscuro, è giunto il momento di fare un bel ripasso sulla storia di Terminator, partendo alla nascita dell’idea stessa di questo pericoloso cyborg.

Terminator, dall’incubo al cinema

La tradizione vuole che la nascita di Terminator sia legato ad un incubo del suo creatore, James Cameron. Durante il tour di presentazione del film Pirana paura (1982), il futuro regista di Titanic passò una notte da dimenticare, culminato con l’incubo in cui la parte superiore del corpo di un robot arrancava fuori dai resti di un’esplosione brandendo un coltello. Superato lo shock, Cameron considerò questa ispirazione notturna come l’ideale punto di partenza per creare un film slasher.

Tornato in America, iniziò a lavorare alla storia di Terminator, scrivendone la bozza. Facendosi ispirare da caposaldi della fantascienza degli anni sessanta come Ai confini della realtà o film del periodo, come Interceptor – Il guerriero della strada, Cameron creò una prima stesura, che poi affidò all’amico William Wisher Jr per trasformarlo in sceneggiature, considerato il loro stile narrativo simile.

Il lavoro di Wisher, su richiesta di Cameron, si concentrò sulle prime scene con Sarah Connor e quelle del distretto di polizia, di cui parlò a lungo al telefono con Cameron. Il risultato convinse Cameron, ma non venne considerato promettente dall’agente del regista, che voleva spingerlo a lavorare su altri progetti. E fu così che Cameron licenziò la sua agente.

Nella prima stesura della trama di Terminator, a tornare indietro nel tempo erano due robot. Il primo era il classico T-800, il secondo avrebbe dovuto esser composto da metallo liquido ed indistruttibile con armi tradizionali (esatto, stiamo parlando del T-1000). Per quanto appassionate come idea, Cameron decise di non rischiare di rovinare questa promettente intuizione con una tecnologia non in grado di renderla al meglio sullo schermo, utilizzando solo il primo robot ed introducendo un secondo viaggiatore umano.

Cameron era al lavoro su un film senza avere certezza su come realizzarlo. A farsi avanti fu Gale Anne Hurd, che si appassionò all’idea di Cameron, forte della sua esperienza alla New World Pictures. La Hurd fece alcune critiche a Cameron sulla sceneggiatura, dando indicazioni che spinsero il regista a considerare queste correzioni. La Hurd, per questo supporto, è stata accreditata come sceneggiatrice, anche se Cameron scherzosamente disse che ‘in pratica non scrisse nulla’.

Mettendo assieme le reciproche conoscenze, Hurd e Cameron riuscirono a presentare il progetto di Terminator alla Orion Pictures. La major rimase colpita dalla presentazione di Cameron, e accettarono di produrre il film ad una condizione: trovare altri finanziatori. Cameron decise di giocarsi la sua chance con la Hemdale Film Corporation.

Cameron orchestrò una presentazione ad effetto. All’appuntamento fece arrivare prima il suo amico Lance Henriksen, conciato come un Terminator, con tanto di finti tagli sul viso e un sorriso metallico realizzato con carta stagnola. Dopo aver incuriosito i presenti, Cameron presentò bozzetti e sceneggiatura con una tale passione che alla fine del 1982 la Orion mise in produzione il suo Terminator, il sostegno della Hemdale e della HBO. Il budget iniziale stimato in 4 milioni di dollari venne portato a 6.4 milioni.

Come scegliere un Terminator

Ottenuto il via libera per il suo Terminator, a Cameron restava da sciogliere il complesso nodo del cast, specialmente per i ruoli principali.

Sembra impossibile oggi, ma abbiamo rischiato di vedere Arnold Schwarzenegger nel ruolo di Reese. La Orion voleva come protagonista un attore che fosse in ascesa da Hollywood, con un buon riscontro anche nel mercato internazionale. A scelta ricadde sul muscoloso Arnold Schwarzenegger, star action che stava facendo faville. La Orion scavalcò Cameron, mandano la sceneggiatura all’agente di Schwarzengger, nonostante i dubbi del regista sull’attore. Cameron non era convinto che il protagonista umano non potesse esser più massiccio del robot, e considerato che i candidati Terminator erano Stallone, Gibson e O.J. Simpson

Cameron si decise quindi a creare una situazione in cui sarebbe scoppiata una scintilla tra lui e Schwarzenegger, per avere una scusa per cacciarlo dal set. Ironicamente, nemmeno il buon Arnie era troppo convito del film. Durante un’intervista sul set di Conan il Barbaro, definì l’altro film su cui stava lavorando, ossia Terminator, ‘un film di merda, ci metteremo due settimane per le riprese’. L’attore aveva accettato per aumentare la sua visibilità ad Hollywood, convinto che in caso di successo ne avrebbe giovato la sua carriera, mentre in caso di fallimento un film di così basso profilo non avrebbe avuto conseguenze.

Terminator

Alla fine, dopo una conversazione con Schwarzenegger, Cameron si convinse che l’attore sarebbe stato un perfetto Terminator, complice il suo accento straniero, che sembrava quasi dargli una voce sintetica. In realtà la difficoltà di pronuncia di Schwarzy creò qualche problema, specialmente quando l’attore doveva pronunciare la celebre frase di Terminator, I’ll be back. Arnie propose a Cameron di cambiare la frase con I will be back, per lui più abbordabile, ma che non raccolse il favore del regista. E quindi Schwarzy imparò la giusta dizione.

Rimase quindi vacante il ruolo di Reese. La ricerca dell’attore avvenne nei nove mesi in cui Arnie non fu disponibile per volere di Dino de Laurentiis, che mise come vincolo nel contratto dell’attore che lo obbligava a non lavorare ad altro mentre occupato nelle riprese di Conan il Distruttore, facendo slittare le riprese. Periodo che Cameron utilizzò piuttosto bene: scrivere la sceneggiatura di Rambo II, e mettere in cantiere Aliens – Scontro finale.

Nel frattempo, la Orion propose a Cameron due variazioni sulla trama di Terminator. La prima prevedeva di inserire un cane robot come compagno di Reeese, scelta che Cameron rifiutò subito, mentre scelse di accettare l’idea di una relazione tra Reese e Sarah Connor, che divenne uno snodo centrale nel film.

Dopo aver provato a coinvolgere Sting, già attore nel Dune di Lynch, per interpretare Reese, la scelta ricadde su Michael Biehn. Biehn inizialmente non era particolarmente fiducioso su questo progetto, ma Cameron riuscì a fargli cambiare, anche perché durante i provini fu l’unico che convinse i presenti di esser in grado di creare un’alchimia emotiva con la Hamilton.

Anche per il ruolo di Sarah Connor si incassò un primo rifiuto (Rosanna Arquette), in seguito al quale Cameron decise di scritturare una giovane attrice, Linda Hamilton, reduce da un’ottima performance in Grano rosso sangue, film ispirato al racconto di Stephen King I figli del grano.

Lance Henriksen, che fu essenziale per recuperare i necessari finanziamenti per girare il film, ottenne la parte del sergente Hal Vukotic, come ringraziamento.

VOTO METACRITIC: 84 – UTENTI: 7.4

VOTO ROTTEN TOMATOES: 100% Tomatometer: UTENTI: 89%

Potete acquistare Terminator su Amazon nei seguenti formati: DVD | Bluray

Terminator: come creare un franchise

Dopo il successo del primo Terminator, gli appassionati di cinema era ansiosi di vedere altre avventure del cyborg venuto dal futuro. Fu così che si diede il via ad una vera e propria e saga, che sta per tornare al cinema con Terminator: Destino Oscuro. Tra reboot, prequel e confusioni assortite da viaggi temporali e linee alternative, per arrivare pronti al prossimo episodio della saga.

Terminator 2 – Il Giorno del Giudizio (1991)

Terminator fu un successo devastante ed inevitabilmente si arrivò allo sviluppo del seguito. Tuttavia non mancarono problemi, ad iniziare dalla tecnologia necessaria per rendere reali le visioni di Cameron, in particolare il T-1000. Scartato per motivi tecnici nel primo capitolo, il T-1000 rimase una fissa di Cameron. Grazie alla tecnologia degli effetti speciali utilizzati in The Abyss (1989) fu possibile realizzare la fisica del metallo liquido che caratterizza il modello più evoluto di Terminator. Il vero scoglio fu però la questione dei diritti saldamene in mano alla Hemdale, che navigava in cattive acque. Tramite Schwarzenegger, venne avvicinato Mario Kassar, a capo della Carolco Pictures. Tutto si risolse nel 1990, quando la Carolco acquistò i diritti del franchise per cinque millioni di dollari.

Al cast del primo film si aggiunsero Edward Furlong, nel ruolo del giovane John Connor, e Robert Fitzpatrick come T-1000. Per interpretare Sarah Connor, vennero impiegate ben due Hamilton, Linda e la sua gemella Leslie. La seconda entrava in scena quando sullo schermo erano presenti due ‘Sarah’, come nel caso in cui il T-1000 la impersonava. In questi casi, Leslie Hamilton era la ‘Sarah’ più lontana dalla cinepresa.

Ambientato nel 1995, in questo secondo capitolo John Connor è un ragazzo ribelle dato in affido ad una famiglia che lo vede più come un peso che altro. La sua vita cambia quando viene salvato da un T-800 inviato dal suo sé futuro, per salvarlo da un letale T-1000, ultimo modello dei Terminator. John scopre che tutte le storie raccontate dalla madre Sarah, ora detenuta in un manicomio criminale dopo avere tentato di far saltare in aria uno stabilimento della Cyberdyne System.

In questo episodio, viene mostrato il loop temporale che da vita al franchise. Dai resti del primo Terminator,la Cybedyne Systems sta sviluppando la tecnologia che darà via all’intelligenza artificiale Skynet. La distruzione del prototipo e il sacrificio del T-800 alla fine del film ha teoricamente chiuso il loop, cambiando la storia

VOTO METACRITIC: 75 – UTENTI:9.1

VOTO ROTTEN TOMATOES: 93% Tomatometer: UTENTI: 94%