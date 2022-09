Michelle Yeoh svela alcune ha parlato di Scian, il suo personaggio in The Witcher: Blood Origin. In un’intervista concessa a EW, l’attrice ha condiviso alcuni nuovi dettagli sul personaggio che è stata chiamata ad interpretare nella serie Netflix ambientata nell’universo creato da Andrzej Sapkowski.

CREDIT: SUSIE ALLNUTT/NETFLIX

The Witcher: Blood Origin, Michelle Yeoh parla di Scian, l’elfa guerriera

The Witcher: Blood Origin sarà un prequel dei fatti narrati dall’autore polacco e portati sul piccolo schermo da Netflix in The Witcher, e si svolgerà oltre mille anni prima che l’iconico personaggio interpretato da Henry Cavill vada in giro per il mondo a dispensare giustizia e a cacciare mostri. Di fatto Netflix proporrà al pubblico una miniserie di soli quattro episodi che permetteranno di conoscere meglio l’ambientazione e di introdurre nuovi personaggi mai visti prima. In particolare The Witcher: Blood Origin ci fornirà nuove interessanti informazioni su quello che è, senza dubbio, l’evento più importante del setting: la Congiunzione delle Sfere.

E, come detto, nuovi personaggi ci verranno presentati. Uno di questi sarà proprio quello interpretato da Michelle Yeoh che vestirà i panni di Scian.

La donna, stando a quanto rivelato dall’attrice:

è un membro del Ghost Clan, un gruppo di elfi, che ha rifiutato di combattere al servizio del re di Cintra e che per questo verrà dal Clan del Cane per ordine del regnate stesso. Salvata da morte certa dal Raven Clan, viene da questo adottata e diventerà la tutrice e insegnate d’armi di Éile (l’allodola). Sfortunatamente per la Regina di Frisia, insegnerò a Éile molto più della sola arte del combattimento.

Tuttavia, quando la serie inizia non troveremo Scian in un luogo abitato o in compagnia della sua pupilla, ma la vedremo condurre una vita da eremita nelle Sabbie Nere. È sempre Michelle Yeoh a spiegare che:

quella è una sua scelta, fatta in totale autonomia, perché è un luogo dove riesce a trovare la pace e a entrare in comunione con i suoi antenati e scoprire cosa le riserva il futuro. Conduce una vita molto spirituale, che interrompe solo perché Éile viene a cercarla.

Nel complesso l’attrice descrive il suo personaggio come una guerriera un passato ricco di perdita e dolore, ma anche come un’elfa guidata dall’integrità e dall’onore. Ruolo che per molti aspetti calza a pennello alla Yeoh: la donna ha infatti un ricco trascorso nell’industria dei film di arti marziali di Hong Kong che risale alla metà degli anni 80. Se siete smaniosi di vedere Scian in azione non dovrete aspettare molto: salvo imprevisti sarà sul piccolo schermo a partire dal prossimo 25 Dicembre. Un regalo perfetto per tutti gli amanti della serie originale!