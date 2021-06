The Witcher: Ciri al centro del nuovo teaser della seconda stagione

Netflix ha appena diffuso in rete un nuovo teaser della seconda stagione di The Witcher, serie TV basata sui romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski. Il video è alquanto breve e si focalizza su Ciri, interpretata da Freya Allan, che avverte diversi pericoli in arrivo.

Dato il finale della prima stagione, che ha visto proprio Ciri trovare Geralt (Henry Cavill), appare molto probabile come i due saranno grandi protagonisti del nuovo arco narrativo, in arrivo sulla piattaforma entro la fine dell’anno. Tornerà anche Anya Chalotra nei panni di Yennefer.

Destiny awaits the Lion Cub of Cintra in Season 2… ⚔️ #GeekedWeek pic.twitter.com/c2MEZohrpu — The Witcher (@witchernetflix) June 11, 2021

Così come accaduto con numerose produzioni televisive, anche The Witcher ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria e le riprese della seconda stagione si sono concluse soltanto ad aprile. Dalle foto emerse in rete nei mesi scorsi, sappiamo per certo che Geralt indosserà un’armatura nuova di zecca e Ciri si allenerà con una spada.

The Witcher: ecco il nuovo teaser della seconda stagione

La prima stagione di The Witcher (leggete qui la nostra recensione), approdata su Netflix nel 2019, è stata una delle più viste sulle piattaforma. Questa la sinossi ufficiale:

Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri mutante, viaggia verso il suo destino in un mondo turbolento in cui le persone spesso si dimostrano più perverse delle bestie.

L’universo televisivo di The Witcher si espanderà anche con Blood Origin, un prequel in sei parti ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima degli eventi narrati nella serie originale. Verrà raccontata l’origine del primissimo Witcher e gli eventi che hanno portato alla fondamentale ‘congiunzione delle sfere’, quando il mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi per diventare uno.

Protagonista dello show sarà Jodie-Turner Smith, meglio conosciuta per i suoi ruoli in Queen & Slim, Jett e Nightflyer. Anche in questo caso non è stata comunicata una finestra di lancio precisa.

In attesa di nuove informazioni sulla seconda stagione di The Witcher, potete recuperare il primo volume cartaceo, intitolato Il guardiano degli innocenti. Lo trovate, a un prezzo accessibile, seguendo questo link.