The Witcher: la Stagione 2 a fine 2021 su Netflix

La prima stagione di The Witcher, ispirata ai romanzi dello scrittore fantasy Andrzej Sapkowski (disponibili per l’acquisto online), ha fatto registrare un importante record nel 2019, diventando di fatto una delle serie Netflix più popolari sulla piattaforma, nonché una delle più viste in assoluto nella storia del colosso dello streaming. I fan aspettano quindi con trepidazione la seconda stagione delle avventure di Geralt di Rivia, interpretato ancora una volta dall’attore Henry Cavill.

Ora, il co-CEO e Chief Content Officer di Netflix Ted Sarandos ha confermato che The Witcher tornerà con un secondo ciclo di episodi a fine 2021, sebbene al momento non è stata rivelata una data di uscita più precisa (qui la notizia originale). A febbraio 2020 erano state annunciate l’inizio delle riprese della seconda stagione, sebbene a marzo Netflix ha annunciato di aver messo in pausa i lavori nel Regno Unito a causa dell’emergenza sanitaria mondiale legata al coronavirus. La produzione è stata infatti sospesa per tutelare la salute dei vari membri del cast e della troupe, visto che proprio uno degli attori attesi sul set, Kristofer Hivju, è risultato positivo al COVID-19.

Ad agosto 2020 i lavori hanno poi ripreso in tutta sicurezza, nonostante a fine anno un grave incidente che ha coinvolto in prima persona il protagonista Henry Cavill ha inevitabilmente bloccato la produzione, ancora una volta. L’attore stava infatti attraversando un percorso chiamato “assault course” all’interno degli Arborfield Studios, infortunandosi a una gamba. Dopo una lunga convalescenza e dopo ben 158 giorni dall’inizio dei lavori sullo show, Cavill e il resto della troupe sono riusciti a terminare le riprese della seconda stagione della serie fantasy originale Netflix The Witcher.

Nella nuova serie torneranno gran parte degli attori visti nella prima stagione, inclusi Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford ed Eamon Farren. A seguire, faranno il loro ritorno anche Mahesh Jadu, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Terence Maynard, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Therica Wilson-Read e Anna Shaffer.