Dopo oltre un mese da quando Henry Cavill ha annunciato il suo allontanamento da The Witcher di Netflix, la showrunner Lauren S. Hissrich ha affrontato la notizia, ammettendo che sarà un cambiamento enorme, ma esortando il pubblico a continuare a guardare la serie.

The Witcher (2019 - oggi)

In una recente intervista con TechRadar, Hissrich ha commentato la risposta negativa dei fan, affermando:

Anche per noi è un grosso problema… E questo è il punto: si parla molto e si vocifera e capiamo perfettamente perché i fan stanno seguendo i vari rumor. Quello che dirò è, per favore, tornate a guardare anche la terza stagione di The Witcher così che possiamo continuare a mostrarvi altre cose. Ovviamente, l’addio di Cavill è una notizia enorme. Tuttavia adesso c’è Blood Origin, di DeClan de Barra, [showrunner dello spin-off], del cast, della crew, è il loro momento di stare sotto i riflettori.

The Witcher: i probabili motivi del ritiro di Henry Cavill

Cavill ha annunciato che non avrebbe più interpretato Geralt di Rivia il 29 ottobre e che lo avrebbe fatto dopo l’uscita della terza stagione di The Witcher. Dalla quarta stagione in poi, l’uccisore di mostri sarà interpretato dall’attore Liam Hemsworth. Subito dopo la notizia, molti sondaggi e petizioni hanno indicato come la maggior parte dei telespettatori intendono smettere di guardare la serie dopo che Cavill se ne sarà andato. Addirittura ci sono state varie petizioni in cui si chiedeva a Netflix di licenziare gli sceneggiatori e di riportare Cavill sul set.

Ovviamente questi dati hanno spaventato e continuano a spaventare la produzione che dovrà necessariamente correre ai ripari. Dopotutto molti ipotizzano che Cavill se ne sia andato a causa della direzione della serie e della sua deviazione dai romanzi di Andrzej Sapkowski (che potete recuperare su Amazon), poiché ha dimostrato di essere un fan appassionato sia dei romanzi che dei videogiochi di CD Projekt Red. Sebbene le ragioni alla base della sua uscita non siano state confermate, sono emerse notizie che suggeriscono che l’attore avesse effettivamente dei disaccordi creativi con i produttori dello show e che si parlasse di rivedere il ruolo già nella fase di post-produzione della seconda stagione.