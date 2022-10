Grandi cambiamenti in vista per l’adattamento televisivo di The Witcher. Netflix ha ufficialmente annunciato il rinnovo per una quarta stagione, ma il ruolo di Geralt di Rivia, protagonista del franchise, non sarà più interpretato da Henry Cavill. Al suo posto ci sarà Liam Hemsworth, che avrà dunque l’onere di raccogliere mantello e spada, portando avanti la sua eredità.

Annunciata la quarta stagione di The Witcher, ma senza Henry Cavill

Non è stato specificato il motivo che ha portato a questo cambio di protagonista, ma è molto probabile che c’entrino i nuovi impegni di Henry Cavill con la Warner. L’attore britannico è infatti ufficialmente tornato nei panni di Superman e ha promesso ai fan dell’uomo d’acciaio grandi cose per il futuro della DC. Sui social ha così commentato la notizia: “Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e di avventure e, ahimè, per la quarta stagione dovrò deporre il mio medaglione e le mie spade. Al mio posto, il fantastico signor Liam Hemsworth prenderà il mantello del Lupo Bianco. Come per i più grandi personaggi letterari, passo il testimone con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt e con l’entusiasmo di vedere l’interpretazione di Liam di questo uomo così affascinante e ricco di sfumature. Liam, buon signore, questo personaggio ha una profondità meravigliosa, divertiti a immergerti e a vedere cosa riesci a trovare”.

It’s official: The Witcher is returning for Season 4, and Henry Cavill will be handing his swords to Liam Hemsworth as the new Geralt of Rivia after Season 3. Welcome to the Witcher family, @LiamHemsworth! Read more: https://t.co/ABQMdqkzXX pic.twitter.com/xyIaRBbiRT — The Witcher (@witchernetflix) October 29, 2022

Anche Liam ha commentato la notizia del suo ingaggio, dichiarandosi onorato di poter indossare i panni di Geralt e continuare il viaggio iniziato da Henry. La terza stagione di The Witcher, le cui riprese si sono concluse a settembre, arriverà su Netflix nell’estate 2023. Nel frattempo l’universo della saga si espanderà con The Witcher: Blood Origin, serie prequel ambientata 1.200 anni prima degli eventi della serie principale e poco dopo gli eventi catastrofici noti come Congiunzione delle Sfere. Racconterà la storia di alcuni personaggi, più di preciso degli elfi, che saranno alle prese con i vari cambiamenti che avvengono nel Continente. Arriverà sulla piattaforma il 25 dicembre.