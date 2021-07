Thought Bubble: Frank Miller escluso dal celebre evento britannico

La popolare manifestazione sui fumetti del Regno Unito, Thought Bubble, ha recentemente annunciato che Frank Miller non farà più parte della prossima convention a seguito di una grande quantità di critiche ricevute sui social riguardo alla decisione di avere Miller come ospite di spicco. Le critiche sono aumentate quando l’editrice di ShortBox Zainab Akhtar (potete acquistare una delle sue opere più famose su Amazon) ha annunciato che si sarebbe allontanata dall’evento proprio a causa della presenza di Miller.

La polemica islamofoba riportata da Zainab Akhtar

Le motivazioni di Akhtar riguardavano il fatto gli organizzatori dell’evento non avevano attenzionato le sue preoccupazioni su quella che ha trovato essere una retorica islamofoba nel lavoro di Miller, in particolare il controverso graphic novel del 2011 Holy Terror, una reazione all’11 settembre che la maggior parte dei critici trova altamente islamofoba. La pressione introdotta in seguito alla decisione di Akhtar di non partecipare allo spettacolo alla fine ha portato all’annuncio che Miller non sarebbe più stato un ospite.

Il coinvolgimento di Miller è stato annunciato per la prima volta all’inizio di giugno, con un poster esclusivo che pubblicizzava la convention che si terrà a novembre:

Akhtar ha immediatamente espresso le sue preoccupazioni sull’inclusione di Miller, e presumibilmente altri espositori hanno fatto lo stesso, ma nulla è cambiato fino al 27 luglio, quando Akhtar ha annunciato sui social media che si sarebbe ritirata dallo spettacolo a causa del coinvolgimento di Miller, affermando:

“Ciao a tutti, Mi dispiace informarvi che ShortBox ed io non parteciperemo più al Thought Bubble Festival questo novembre. Sono stata invitata come ospite nel 2020, ma poi è stato spostato a quest’anno. Sono stata fin da subito entusiasta di partecipare, rappresentare i miei autori e condividere i nostri libri con i lettori dopo quasi 2 anni di assenza di eventi. Tuttavia, in quanto orgogliosa donna musulmana, non posso in buona coscienza partecipare a un festival che ritiene opportuno invitare e promuovere Frank Miller, una persona responsabile della propagazione dell’odioso odio anti-musulmano, in particolare attraverso i suoi lavori. Il bigottismo anti-musulmano è ripugnante e condannabile, ma è diventato così profondamente radicato, così ampiamente accettato nella società che non viene nemmeno preso in considerazione, come dimostrato ancora una volta in questa situazione. Non riesco a capire come di volta in volta, i festival e le comunità all’interno dei fumetti sposino valori riguardanti l’inclusione, la diversità, “il fumetto è per tutti”, la tolleranza zero dell’odio, ma tutto ciò svanisce quando viene chiesto loro di mettere in atto quegli stessi valori esposti a parole.”

Il giorno dopo aver ricevuto questo messaggio, Thought Bubble ha annunciato che Miller non sarebbe stato ospite alla convention: