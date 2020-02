Timmy Frana: qualcuno ha sbagliato, il primo film originale Disney+. Ecco il trailer italiano

Timmy Frana: qualcuno ha sbagliato sarà il primo original movie ad essere trasmesso su Disney+ dal 24 marzo 2020, celebrando così il debutto della nuova piattaforma streaming. Online il primo trailer italiano del film.

I film e i prodotti di intrattenimento Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic saranno compresi tutti in un unico “pacchetto”, per la prima volta, grazie al nuovo servizio streaming Disney+ che sarà lanciato a partire dal 24 marzo. La piattaforma di The Walt Disney Company includerà nel suo catalogo anche produzioni originali, come Timmy Frana: qualcuno ha sbagliato, il film che farà il suo esordio proprio nel giorno del lancio di Disney+.

Il film è diretto dal regista Tom McCarthy, premio Oscar per la sceneggiatura de Il Caso Spotlight, e si basa sul best-seller Timmy Failure: mistakes were made dello scrittore Stephen Pastis, il quale ha collaborato con McCarthy alla scrittura del film. Come si può intuire dal titolo, il protagonista è Timmy, un bambino-eroe-detective che gestisce l’agenzia investigativa Superfrana Spa insieme ad un improbabile collaboratore: Total, un orso polare di 700 chili. Timmy è una frana, appunto, ma cercherà di districarsi con determinazione tra gesta esilaranti nel mondo in cui gli adulti sembrano non comprenderlo appieno – la madre oberata di lavoro legata ad un compagno di cui Timmy diffida, un insegnante/nemesi ed un consulente scolastico che non glie è di grande aiuto; il tutto, mentre sarà teso a diventare il migliore detective del mondo nonostante sia ancora solo un bambino delle elementari.

Come recita il primo esilarante trailer in italiano, Timmy Frana è “il detective che risolve ogni grana” e ci mostra qualche sprazzo delle sue vicende nella stramba Portland (Oregon), dove si sposta a bordo della sua Frana Mobile (un segway che in realtà appartiene alla madre) e viene accompagnato dal fedele Total nel suo cammino verso la risoluzione dei casi.

L’original movie targato Disney+ è prodotto da Jim Withaker e Tom McCarty, insieme a Michael Bederman e Kate Churchill e tra i suoi interpreti annovera Winslow Fegley (Timmy), Ophelia Lovibond (la madre), Kyle Bornheimer (il compagno della madre che Timmy non vede di buon occhio), Wallace Shawn (il suo insegnante) e Craig Robinson (il consulente scolastico).

Timmy Frana: qualcuno ha sbagliato sarà il primo film originale Disney+ ad essere trasmesso sulla piattaforma streaming, ma il servizio presente sulla maggior parte degli schermi connessi ad Internet offrirà anche documentari, serie live action e animate, contenuti di formato breve e, ovviamente, il vasto archivio cinematografico e televisivo Disney. Il tutto, senza interruzioni pubblicitarie.

Fino al 23 marzo, chiunque desidererà abbonarsi a questo nuovo servizio potrà godere di una promozione pre-lancio al prezzo di € 59,99 all’anno anziché € 69,99, con la garanzia di un ampio catalogo in continuo aggiornamento. Un’occasione da non perdere.