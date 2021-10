Titans: HBO Max annuncia la quarta stagione

La terza stagione di Titans, la serie targata DC Universe e Warner Bros. Television, creata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti che ha visto il suo debutto il 12 agosto, si concluderà il 21 ottobre 2021. HBO Max ha già confermato che la serie è stata rinnovata per la quarta stagione così come confermato durante il DC FanDome 2021.

Titans: annunciata la quarta stagione

Titans ha debuttato nel 2018 come una versione più oscura e grintosa della popolare squadra dei Teen Titans della DC. Ha introdotto membri fondamentali come Dick Grayson (Brenton Thwaites), Kory Anders alias Starfire (Anna Diop), Gar Logan alias Beast Boy (Ryan Potter) e Rachel Roth alias Raven (Teagan Croft). Nelle stagioni successive sono stati introdotti Superboy (Joshua Orpin), Donna Troy (Conor Leslie) e Jason Todd (Curran Walters), compresi i cattivi iconici come Deathstroke nella stagione 2.

In Italia le prime due stagioni sono disponibili su Netflix. Nella terza stagione di Titans, Jason è diventato Red Hood e si è rivolto contro la sua ex squadra insieme al Dr. Johnathan Crane alias Scarecrow (Vincent Kartheiser). La stagione ha anche introdotto Barbara Gordon (Savannah Welch) e Tim Drake (Jay Lycurgo), quest’ultimo si è unito ai Titani per aiutarli a combattere Scarecrow.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla quarta stagione? Visto che la nuova stagione è appena stata annunciata e il finale della terza non è ancora stato trasmesso non è chiaro quale storyline verrà esplorata. Detto questo, dato il gran numero di personaggi DC che si uniscono a ogni stagione dello show, non c’è dubbio che possiamo aspettarci che gli showrunner aggiungeranno nuovi volti noti dei fumetti.

Vi ricordiamo che HBO Max ha rinnovato per la quarta stagione anche Doom Patrol la cui terza stagione si concluderà l'11 novembre con l'episodio 10 su HBO Max mentre in Italia possiamo recuperare le prime due stagioni su Amazon Prime Video.