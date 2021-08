Titans 3: in arrivo sconvolgenti rivelazioni su Dick e Kory

Titans 3, la nuova stagione della serie targata DC Universe e Warner Bros. Television, è ormai alle porte. Creata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti nel 2018, la terza stagione di Titans debutterà infatti il 12 agosto e, a quanto pare, i creatori sganceranno una bomba riguardante Dick e Kory. In particolare Greg Walker, showrunner di Titans 3, ha anticipato che la dinamica tra i due personaggi si complicherà nella terza stagione.

Titans 3: che cosa accadrà tra Dick e Kory

Greg Walker, parlando alla WMBD-TV di Central Illinois delle dinamiche tra questi due personaggi, ha sottolineato che ama la chimica che c’è tra di loro, chiamandoli la mamma e il papà della squadra.

Titans 3 si concentrerà su questi due personaggi e ci saranno più storyline incentrate su Kory. In particolate Greg Walker vuole esplorare di più il passato di Kory anche se questo, sue testuali parole, potrebbe causare alcuni problemi alla sua relazione in erba con Dick.

Già in passato Gary Walker aveva parlato brevemente di quello che attende Starfire in Titans 3:

Sarà una stagione importante per Kory. L’arrivo di sua sorella, ma anche la sua nemesi, Blackfire la porterà sulla strada per scoprire il segreto sul suo passato ma anche alcuni indizi sul suo futuro… le due strade si incontreranno mostrandoci una Starfire più famigliare. In più, durante la stagione, avremo qualche sorpresa speciale per i veri fan del personaggio.

Oltre ad esplorare il passato di Kory, è stato precedentemente rivelato che Titans 3 sarà incentrato sull’evoluzione di Red Hood, su l’introduzione del nuovo Robin Tim Drake (Jay Lycurgo) e sul ritiro di Batman (Iain Glen).

Vi ricordiamo che la HBO Max ha recentemente pubblicato nuove foto di Dick e Kory in vista della terza stagione.

La prima immagine mostra Kory nel suo nuovo costume di Starfire, che consiste in un body viola con accenti dorati. La seconda foto mostra l’attore Brenton Thwaites con il suo nuovo costume nero e blu di Nightwing e con in mano un paio di manganelli.

Titans 3: il cast

Creato da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, Titans ha debuttato nel 2018 e le prime due stagioni sono attualmente disponibili per la visione in streaming su Netflix.

Per quanto riguarda il cast di Titans 3 (a questo nostro articolo il trailer ufficiale) ritroviamo Brenton Thwaites come Dick Grayson/Nightwing, Anna Diop nei panni di Kory Anders/Starfire, Teagan Croft come Rachel Roth/Raven, Ryan Potter nel ruolo di Gar Logan/Beast Boy e Conor Leslie come Donna Troy/Wonder Girl. A completare il quadro anche Curran Walters come Jason Todd/Red Hood, Joshua Orpin nei panni di Conner Kent/Superboy, Alan Ritchson in quelli di Hank Hall/Hawk, Minka Kelly è Dawn Granger/Dove, Damaris Lewis nel ruolo di Blackfire, Savannah Welch come Barbara Gordon, Vincent Kartheiser di Dr. Jonathan Crane alias lo Spaventapasseri e infine Jay Lycurgo è Tim Drake.

