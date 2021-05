Tom & Jerry, recensione del Blu-Ray

Sono la coppia di amici-nemici più famosa del mondo, tanto da incarnare precisamente il famigerato detto “sono come gatto e topo”, riuscendo a far sorridere generazioni di spettatori. Dal 6 maggio, Warner Bros. ci consente di rivivere le emozionanti avventure di Tom & Jerry nella versione DVD e Blu-Ray dedicate al film diretto da Tim Story, con i due iconici rivali protagonisti in un’avventura inedita, impreziosito da un cameo di Paolo Bonolis e la partecipazione vocale di Luca Laurenti. Scritto da Kevin Costello e basato sui personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera, i produttori esecutivi sono Tim Story, Adam Goodman, Steven Harding, Sam Register, Jesse Ehrman, ed Allison Abbate, mentre il team creativo include il direttore della fotografia Alan Stewart, lo scenografo James Hambidge, al montaggio Peter S. Elliot, la costumista Alison McCosh. La musica è invece composta da Christopher Lennertz. Abbiamo avuto il piacere di esplorare i contenuti previsti nella versione Blu-Ray, davvero interessanti e degni della vostra (e nostra) attenzione.

Tom & Jerry: un film tradizionale, contenuti extra imperdibili

Nel film Tom & Jerry torna sugli schermi una delle rivalità più amate della storia. Il topolino Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, costringendo l’organizzatore dell’evento, ormai disperato, ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse perfino lo stesso hotel. Ma i problemi non sono finiti qui, sta infatti per sorgerne uno ancora maggiore: lo staff si rivela essere diabolicamente ambizioso e i vari membri decidono di coalizzarsi, cospirando contro tutti e tre.

Il film presenta dunque una miscela davvero unica e coinvolgente di animazione classica e live action, proponendoci una nuova avventura di Tom e Jerry in grado di rappresentare un’estensione ulteriore del mondo di questi personaggi iconici, ma pur sempre presentati in chiave tradizionale e ricalcando gli stilemi interpretativi e registici della serie animata di cui sono protagonisti. La vera innovazione qui presente è però la costrizione che vede i due incredibilmente uniti, cooperando per salvare la situazione che li vede ormai messi alle strette. Se il film è realizzato da persone con una notevole esperienza, dalla direzione di Tim Story (I Fantastici 4, Think Like a Man e Barbershop) alla produzione affidata a Chris DeFaria (The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura, Ready Player One e Gravity), concentriamoci ora sui contenuti speciali di questa edizione fisica che abbiamo messo alla prova, della durata complessiva di un’ora circa. Attenzione, però: a parte il film vero e proprio, tutti gli altri contenuti sono presenti in lingua originale, ma sottotitolati in italiano; una scelta non opzionabile e non modificabile, a differenza delle impostazioni audio e di sottotitoli del prodotto principale.

Partiamo con la serie di scene eliminate, una carrellata di brevi sequenze animate che ci mostrano in circa un quarto d’ora alcuni spezzoni del film non compresi nella versione finale. Ciascuno di questi viene inoltre spiegato e illustrato da Tim Story, per approfondire significati e situazioni di ciascuna scena proposta. Accanto a queste integrazioni dei 100 minuti della versione definitiva del film, possiamo anche dedicare la nostra attenzione alla sezione Gag Reel, dove i due protagonisti compaiono di nuovo con tutti gli altri protagonisti “umani” della storia, mostrando anche i dietro le quinte durante la ripresa delle scene e alcuni bloopers con particolare attenzione a quelli degli attori Chloë Grace Moretz e Michael Peña.

Dagli storici del cinema a Paolo Bonolis

A seguire, troviamo altri contenuti video, tra cui una sorta di docufilm Bringing Tom & Jerry to life, dove, come suggerisce il titolo, viene spiegata la realizzazione del titolo attraverso le parole di attori e produttori. In questo quarto d’ora, possiamo osservare sia scene di repertorio tratte dai vecchi cartoni della serie animata del gatto e del topo più famosi del mondo dell’entertainment, così come scoprire le motivazioni che hanno indotto il team a lavorare a questo film, oltre ad ascoltare interessanti testimonianze di critici e storici del mondo del cinema, tra cui Jerry Beck e Joe Adamson.

Non meno significativo è il contributo apportato dalla clip Tom & Jerry The Feud, dove ritornano gli stessi volti del contenuto precedente per esprimere il proprio apprezzamento nei confronti dell’uno o dell’altro personaggio, o ancora altri quattro brevi filmati che raccontano curiosità dedicate ai personaggi animati presenti nel film, i dettagli del matrimonio di Ben e Preeta o ancora due extra con focus sulla realizzazione dei momenti più significativi della storia. Arriviamo però al piatto forte di questa versione fisica del film: la clip esclusiva con il behind the scenes dedicato alla partecipazione di Paolo Bonolis. Con una piccola pecca: non è inclusa nel disco.

Ebbene sì, per poter visionare questo contenuto sicuramente interessante e vicino alla nostra cultura mediatica, dovremo scansionare il QR Code presente nel volantino all’interno della custodia. Solo così, potremo essere spettatori dell’intervista, che dura purtroppo soli due minuti e mezzo, durante i quali però i contenuti derivanti dalla testimonianza del personaggio televisivo sono ancora minori, in termini di durata, ma che ci consentono di vedere (o rivedere) alcune brevissime scene del film, dove compare anche Bonolis recitando in lingua inglese e di conseguenza doppiando se stesso nell’adattamento italiano. Manca in toto invece la presenza dell’amico e collega Luca Laurenti, che ha partecipato al doppiaggio del film in lingua italiana, ma di cui non abbiamo potuto ascoltare opinioni e impressioni circa questa esperienza.

In generale quindi, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti dai contenuti extra, per quanto in alcuni punti risultino ridondanti in termini di tematica presentata e di volti che hanno offerto la loro testimonianza per raccontare le varie fasi di realizzazione del film.