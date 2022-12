Il regista Joseph Kosinski e il produttore Jerry Bruckheimer hanno rivelato quanto sia stato difficile per gli attori prepararsi per le acrobazie aeree in Top Gun: Maverick.

Quanto è costato agli attori l’addestramento per le acrobazie aeree in Top Gun: Maverick?

Il film presentava una serie di acrobazie aeree che mettevano in mostra l’abilità di ciascuno dei tanti piloti del film. Tuttavia, la realtà è che per prepararsi fisicamente a questo genere di riprese, l’addestramento richiesto agli attori è costato moltissimo. Top Gun: Maverick, sequel di Top Gun del 1986, vedeva Tom Cruise riprendere il ruolo dell’abile Capitano Pete “Maverick” Mitchell. Nel corso del panel di Contenders LA3C di Deadline, Kosinski e Bruckheimer hanno rivelato che Cruise, grande appassionato delle scene d’azione, ha coordinato le acrobazie aeree in Top Gun: Maverick, ideando un corso per ciascuno degli attori.

Ogni corso avrebbe richiesto tre mesi al cast per essere completato. Durante il loro addestramento, gli attori hanno imparato a completare molte delle acrobazie aeree senza l’aiuto della CGI. Non si limitavano soltanto all’addestramento dentro gli aerei, poiché ciascuno degli attori doveva anche avere esperienza su come fuggire in caso di incidente. Bruckheimer ha fatto un esempio sulla preparazione richiesta dagli attori, raccontando uno dei loro addestramenti:

Li mettono in una gabbia con gli occhi bendati, li gettano nell’acqua a circa sei o otto piedi di profondità e li capovolgono. Gli attori dovevano capire come uscire da quella gabbia in quella situazione.

L’ addestramento per Top Gun: Maverick è stato ulteriormente approfondito, scoprendo quanto sia stato difficile, ma ha mostrato fino a che punto ogni attore era disposto a spingersi per realizzare la pellicola. Considerando quanto sono stati brillanti gli effetti del sequel, sembra ragionevole attribuire agli attori alcuni dei successi visivi. Il fatto che siano effettivamente riusciti a completare quelle acrobazie ha dimostrato non soltanto le loro incredibili abilità, ma anche che raramente recitavano. Dopo aver trasformato un intero cast in aviatori veri, sembra che nessuna acrobazia sia davvero impossibile per un attore come Cruise.