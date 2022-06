Il ritorno in pompa magna di Tom Cruise nei panni del pilota Pete “Maverick” Mitchell continua a sbancare. Il nuovo Top Gun è infatti balzato in vetta al box-office giapponese, superando anche gli incassi di Dragon Ball Super: Super Hero, nuovo film della celebre saga, uscito nelle sale l’11 giugno.

Top Gun: Maverick in vetta al box office giapponese

Secondo le analisi del sito Eiga, Top Gun: Maverick ha incassato sino a oggi oltre 5 miliardi di yen in Giappone, ovvero circa 36,7 milioni di dollari. Dragon Ball Super: Super Hero, invece, ha superato la quota di 1 miliardo di yen durante la seconda settimana.

Si tratta di un eccellente risultato per il film di Tom Cruise, che tra l’altro è stato presentato al Festival di Cannes di quest’anno: gli analisi prevedono una chiusura al box-office globale di oltre 900 milioni di dollari.

In Top Gun: Maverick il pilota entrato nella leggenda si trova a dover addestrare un distaccamento di diplomati Top Gun per una missione specializzata che nessun pilota vivente ha mai visto prima. Affrontando un futuro incerto e confrontandosi con i fantasmi del suo passato, Maverick è coinvolto in un confronto con le sue paure più profonde, che culmina in una missione che richiede il massimo sacrificio da coloro che saranno scelti per portarla al termine.