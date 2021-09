Top Gun: Maverick è il sequel del precedente film cult Top Gun del 1986 con protagonista Tom Cruise, che uscirà nei cinema il 19 novembre 2021. Tra gli interpreti del film ritroveremo anche l’attore Val Kilmer nel ruolo di Iceman, Jennifer Connelly, Glen Powell e Miles Teller che interpreterà Bradley, senza dimenticare Jon Hamm ed Ed Harris. Eppure il ritorno di Val Kilmer è stato incerto fino alla fine ed è stato Tom Cruise a pretendere che Val Kilmer riprendesse il suo ruolo di Iceman.

Tom Cruise ha voluto fortemente Val Kilmer in Top Gun: Maverick

Il personaggio indispensabile dell’originale Top Gun diretto da Tony Scott, era stato il rivale di Maverick, Iceman senza il quale, molto probabilmente, non avremmo potuto assistere alla trasformazione di Maverick, costretto a confrontarsi con se stesso e a diventare una parte efficace della squadra. Eppure, nel sequel, il personaggio di Iceman interpretato da Val Kilmer, poteva non esserci.

Parlando a People, il produttore Jerry Bruckheimer (che ritorna dopo aver prodotto l’originale Top Gun) ha rivelato che Tom Cruise fu “irremovibile” sul fatto che Val Kilmer avrebbe dovuto riprendere il suo ruolo originale e Jerry Bruckheimer ha definito Cruise la “forza trainante” dietro la decisione, dicendo che ha insistito che non potevano fare il film senza coinvolgere Kilmer.

Queste le parole di Jerry Bruckheimer:

Tom Cruise ha detto: ‘Dobbiamo avere Val Kilmer, dobbiamo farlo tornare. Deve essere presente nel film’. Ed è stato lui a sostenere questa scelta. Lo volevamo tutti, ma Tom è stato davvero irremovibile nel dichiarare che se avesse dovuto realizzare un sequel allora Val doveva farne parte.

Mentre Jerry Bruckheimer ha dichiarato:

Val è un attore così bravo ed è una persona fantastica. L’esperienza vissuta nel realizzare il primo film è stata fantastica e volevamo riunire la gang… Per tutti noi è stato realmente emozionante. Ci abbiamo messo molto tempo per riuscirci, ma ce l’abbiamo fatta.

A proposito di Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick vedrà Tom Cruise riprendere il suo ruolo, con Maverick che ora istruisce un nuovo equipaggio di piloti da combattimento. tra cui Miles Teller, figlio di Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards), un pilota che ha perso la vita parzialmente a causa delle azioni di Maverick che dovrà affrontare le lotte del suo passato.

Il regista Joseph Kosinski (Oblivion) dirigerà il film su una sceneggiatura scritta da Ehren Kruger (Transformers: Revenge of the Fallen), Erin Warren Singer (American Hustle) e Christopher McQuarrie (Edge of Tomorrow).

Top Gun: Maverick era originariamente previsto per uscire nei cinema lo scorso luglio, ma è stato poi rimandato prima a dicembre 2020 e poi al 2 luglio di quest’anno a causa del COVID-19. Ora Top Gun: Maverick arriverà nei cinema il 19 novembre 2021.

In attesa di Top Gun: Maverick, acquistate il Blue-Ray di Top Gun su Amazon!