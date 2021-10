Top Gun: Maverick, a Tom Cruise non è stato permesso pilotare un F-18

Top Gun: Maverick, il sequel del film originale di successo del 1986 Top Gun di Joseph Kosinski che debutterà in tutto il mondo il 27 maggio 2022, anziché il 19 novembre 2021 come era stati precedentemente annunciato, promette scene di combattimento aereo ineguagliabili e indimenticabili, grazie al fatto che non sono stati utilizzati effetti speciali ma le scene di volo sono state realizzate con piloti veri in modo da aggiungere autenticità all’azione.

Tom Cruise è rinomato per eseguire le proprie acrobazie nei suoi film, ad esempio molti ricorderanno alcune delle sue acrobazie in elicottero più impressionanti in Mission: Impossible – Fallout del 2018, eppure sembra che stavolta alcune scene erano un po’ troppo ambiziose, anche per gli standard di Cruise.

Tom Cruise non piloterà il jet F-18

A Tom Cruise è stata infatti negata l’autorizzazione dalla Marina degli Stati Uniti per pilotare il jet F-18. Sebbene una delle clausole per il suo ritorno era proprio quella di non girare scene in CGI, questa volta l’attore ha dovuto rinunciare. Jerry Bruckheimer ha infatti dichiarato che tutte le scene con il jet F-18 sono state infatti eseguiti con l’aiuto dei piloti della marina. Tom Cruise piloterà, tra altri elicotteri, un aereo da combattimento a elica P-51 e che con l’assistenza di un abile montaggio le sequenze d’azione dovrebbero rimanere convincenti anche per l’occhio più allenato.

Non ci sono ancora conferme sul perché la Marina degli Stati Uniti possa aver negato le aspirazioni di Cruise di pilotare un Super Hornet, ma la ragione più logica sarebbe la preoccupazione dell’assicurazione, che è sempre una considerazione sufficiente per impedire agli attori di fare le proprie acrobazie. Il costo di un vero F-18 Super Hornet è di 70 migliori di dollari, circa la metà del budget di Top Gun: Maverick (152 milioni di dollari). Tom Cruise è già un pilota certificato ma ha poca esperienza con questo tipo di aereo militare supersonico.

Vi ricordiamo che Top Gun: Maverick uscirà il 27 maggio 2022. Originariamente previsto per uscire nei cinema lo scorso luglio, è stato poi rimandato prima a dicembre 2020 e poi al 2 luglio di quest’anno a causa del COVID-19. Slittato nuovamente al 19 novembre 2021, ora è stato di nuovo spostato all’anno prossimo. Nel frattempo recuperate il Blue-Ray di Top Gun ora in offerta su Amazon!