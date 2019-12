Tsume, la nuova imponente statua di Jiraya

Dopo una serie di teaser sul suo profilo facebook che sono durati per svariati giorni, nel weekend appena trascorso Tsume – l’azienda che produce statue tratte dal mondo dei manga con sede in belgio – ha aperto i preordini per la sua ultima fatica tratta da Naruto Shippuden, Jiraiya : One Last Heartbeat HQS.

All’interno del villaggio della Foglia, del paese del Fuoco vi è un giovane Ninja con l’ambizione di diventare Hokage (il capo villaggio). Stiamo parlando chiaramente di Naruto, fenomeno globale nato dalle matite di Masashi Kishimoto che ne ha scritto e disegnato le storie dal 1999 al 2014 sulla rivista Shonen Jump (che poi sono stati raccolti e serializzati in volumi) e che può vantare – al pari del “cugino” più grande Dragon Ball – tantissime trasposizioni tra serie animate e videogiochi. Jiraya, detto anche Eremita dei Rospi è un personaggio che compare verso la fine della prima serie che poi prende sotto la sua ala protettiva Naruto e lo addestra fino al ritorno nella serie Naruto Shippuden.

La statua proposta da Tsume farà parte della linea High Quality Statue e immortala Jiraya nei suoi ultimi momenti di vita mentre cerca di imprimere su Fukasaku informazioni di vitale importanza. Nello stesso momento i cinque ninja controllati da Nagato (la vera identità che si cela dietro il malvagio Pain) stanno per infliggergli il colpo di grazia mentre di ergono sopra di lui. Un progetto davvero ambizioso che per Tsume segna anche i dieci anni di attività e che con questa statua propone una delle sue opere più grandi mai realizzate. Per costruire questa statua dagli incredibili dettagli verranno impiegati materiali di diverse tipologie per far si che possa stare in perfetto equilibrio.

Jiraiya : One Last Heartbeat HQS sarà realizzata in scala 1/8 con una tiratura di soli 2750 pezzi al mondo e raggiungerà delle dimensioni davvero impressionanti, era venduta sul sito ufficiale Tsume ad un prezzo di preordine di 899,00 € (al momento è già sold-out e sarà reperibile a prezzo maggiorato solo attraverso negozi del settore) e sarà disponibile da metà del 2021.