Tutti gli Show Netflix cancellati nel 2019

Il 2019 è ormai giunto alla fine e questo anno ha segnato la fine per tante serie tv originali Netflix, dalle più amate a quelle meno apprezzate. Durante l’ultimo anno sono state ben venticinque le serie Netflix cancellate e, quindi, che non vedranno ulteriori stagioni se non quelle già annunciate.

Per alcuni degli show originali della piattaforma di streaming online la fine era quasi annunciata, per altre serie, invece, la cancellazione ha generato diverse proteste da parte dei fan. Per esempio, i fan di The OA hanno dato origine a un vero e proprio boicottaggio di Netflix. Vediamo, quindi, nel dettaglio tutte le serie originali Netflix cancellate durante questo 2019.

Netflix Fuller House

Fuller House è stata una delle prime serie tv originali Netflix cancellate all’inizio del 2019, rinnovata, però, per una quinta e ultima stagione. Sequel della famosa serie tv andata in onda tra la fine degli anni ’80 e metà dei ’90, Fuller House vantava nel cast parte degli attori che avevano partecipato alla serie originale tra cui Bob Saget, John Stamos, Dave Coulier e Lori Loughlin a cui si aggiungono Danny Tanner, Jesse Katsopolis, Joey Gladstone e Becky Katsopolis

La prima parte della quinta stagione è disponibile dal 6 Dicembre 2019, la seconda metà arriverà, invece, nel 2020.

Travelers

Anche la cancellazione di Travelers è avvenuta all’inizio del 2019 ed è stata, quindi, una delle prime serie tv Netflix cancellate quest’anno dopo solo tre stagioni. A darne l’annuncio fu, al tempo, la star della serie Eric McCormack che per l’occasione aveva anche ringraziato i fan per il supporto dato allo show.

Jessica Jones

Il triste destino riservato alle serie tv Marvel su Netflix non ha risparmiato Jessica Jones che, con la prima stagione, aveva esaltato critica e fan. L’annuncio della cancellazione della serie, giunta alla terza stagione, reso pubblico lo scorso febbraio, è arrivato insieme ad un’altra brutta notizia, la cancellazione di un altro show Marvel: The Punisher.

The Punisher

La notizia della cancellazione di The Punisher era totalmente inaspettata. I fan del Defendersverse hanno appreso la notizia dopo la dichiarazione di Bob Iger che ha confermato la presenza di alcuni personaggi Marvel nella nuova piattaforma Disney+.

Friends From College

Friends From College, la serie tv che vantava nel cast Cobie Smulders, Keegan-Michael Key, Annie Parisse, Nat Faxon, Fred Savage, Jae Suh Park e Billy Eichner è stata cancellata da Netflix dopo il debutto della seconda stagione.

One Day At Time

One Day at Time è stata cancellata all’inizio di questo 2019 dopo sole tre stagione. La serie tv ha però trovato un’altra casa, la CBS dove continuerà ad essere prodotta.

Santa Clarita Diet

Anche per Santa Clarita Diet la cancellazione è stata totalmente inaspettata. La serie era stata abbastanza apprezzata dai fan, ma Netflix ha deciso di sospendere il rinnovo dopo la terza serie composta da dieci episodi andati in onda a partire dal 29 Marzo 2019.

La dichiarazione ufficiale di Netflix diceva: “Il mondo non aveva mai conosciuto una commedia a tema zombie prima di Santa Clarita Diet, e siamo in debito con il creatore Victor Fresco per aver condiviso con noi questa idea”.

The Ranch

Negli anni The Ranch aveva attirato a sé diversi fan e l’annuncio della cancellazione è arrivato dopo che la produzione aveva girato già venti nuovi episodi che, con ogni probabilità, andranno in onda nel 2020. La serie tv The Ranch segue le vicende di un giovane giocatore di football che abbandona la carriera sportiva per ritirarsi nel ranch di famiglia in Colorado e portare avanti gli affari.

Lucifer

Netflix aveva salvato Lucifer dalla cancellazione annunciata da Fox dopo la terza stagione, ma ha annunciato che la serie tv giungerà a conclusione con la quinta e ultima stagione. L’ultima stagione debutterà nel 2020 e sarà composta da sedici episodi a fronte dei dieci annunciati in precedenza.

Chambers

Cancellata dopo una sola stagione, Chambers vantava nel cast un’attrice del calibro di Uma Thurman e Tony Goldwyn. La serie segue le vicende di Becky una ragazza che subisce un trapianto di cuore e inizia ad assistere a strani accadimenti. La Thurman e Goldwyn interpretano i genitori di Becky interpretata da Lilliya Reid.

The Rain

The Rain è una serie tv originale Netflix danese e segue le vicende di un gruppo di persone rimaste chiuse in un bunker per sei anni dopo una terrificante pioggia che ha contribuito al dilagare di uno strano virus. Dopo due stagioni e un totale di quattordici episodi, Netflix ne ha annunciato la cancellazione tramite un twitter. La terza stagione sarà l’ultima ma non si conosce ancora la data di distribuzione sulla piattaforma di streaming online, probabilmente a Marzo 2020.

Tuca & Bertie

La serie di animazione Tuca & Bertie creata da Lisa Hanawalt è stata cancellata dopo una sola stagione. La serie di genere commedia ci racconta della vita di due giovani trentenni che hanno le sembianze di uccelli che condividono un appartamento.

Designated Survivor

Dopo che Netflix aveva salvato Designated Survivor dalla cancellazione annunciata da ABC, lo show ha avuto vita brevissima. È stata, infatti, annunciata la definitiva cancellazione dopo la terza stagione, e non ci sono speranze per la realizzazione di una quarta.

Trinkets

A Luglio Netflix ha annunciato la seconda stagione di Trinkets che sarà anche l’ultima con dieci episodi. La seconda stagione andrà in onda, probabilmente, nel 2020 e sarà girata a Portland in Oregon.

13 Reasons Why

13 Reasons Why termina con la terza stagione. L’annuncio è stato fatto ad Agosto da Netflix.

Grace & Frankie

La serie tv amatissima di Netflix, Grace & Frankie non verrà rinnovata per l’ottava stagione. Lo show che ha avuto vita lunga, segue le vicende di due donne anziane che si ritrovano a convivere dopo che i rispettivi mariti, colleghi da anni, annunciano la loro relazione omosessuale. Jane Fonda e Lily Tomlin solo le star dello show che negli anni ha avuto un grande successo di pubblico e critica.

The OA

La cancellazione di The OA non è stata presa per niente bene dai fan della serie. A riportare la notizia della cancellazione è stato il giornale Variety a cui ha fatto seguito l’annuncio ufficiale di Netflix.

GLOW

Glow è stata una delle serie rivelazione della piattaforma di streaming online, Netflix. Amatissima dai fan giungerà alla fine con la quarta e ultima stagione che andrà in onda, probabilmente, nell’estate 2020. L’annuncio è stato fatto a Settembre con un video e un lapidario post “Feel the GLOW one last time”.

Bojack Horseman

Bojack Horseman è stata la serie di animazione per adulti meglio riuscita di Netflix. Tantissimi sono i fan dello show che ha avuto un enorme successo di pubblico e critica. Il 25 Ottobre scorso è stata distribuita sulla piattaforma di streaming la prima parte della stagione conclusiva. La seconda parte verrà pubblicata il trentuno gennaio 2020.

Dear White People

Dear White People giungerà al termine con la quarta stagione, un “quarto volume” che conterà dieci episodi.

Anne with an E

Anne With an E, co-prodotto da Netflix e CBS finirà con la terza stagione che darà alla serie un degno finale.

Dark

La serie tv tedesca di genere sci-fi thriller terminerà con la terza stagione. La serie segue le vicende d un bambino scomparso che si scoprirà avere delle strane connessioni con una cospirazione riguardante i viaggi nel tempo.