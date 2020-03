The Rise of Ultraman, quest’anno Marvel porterà Ultraman in un nuovo fumetto

Marvel lancerà quest’anno il fumetto The Rise of Ultraman, riproponendo così in una veste nuova e moderna uno dei primi leggenderai supereroi giapponesi.

Al Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2) di quest’anno sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo una serie a fumetti di cui era stato rilasciato un annuncio verso la fine del 2019. Marvel aveva infatti resa nota la sua collaborazione con la Tsuburaya Productions, casa di produzione che negli anni ’60 aveva sfornato una delle serie che avrebbe influenzato molte delle generazioni a venire: Ultra. Creata da Eiji Tsuburaya e Akira Sasaki, la serie televisiva giapponese aveva come protagonista Ultraman, leggendario supereroe che di volta in volta si ritrovava ad affrontare mostri giganti e che è diventato un’icona nel paese del Sol Levante. E adesso, Marvel ha in cantiere una produzione per rilanciare l’eroe nel mercato occidentale.

Al panel “Next Big Thing” al C2E2 2020 il caporedattore Marvel, C.B. Cebulski, ha rivelato alcune nuove informazioni riguardanti la nuova serie a fumetti ed il team creativo che la realizzerà. Il fumetto sarà incentrato sulla prima generazione di Ultraman e, probabilmente, sulle sue origini. Scritto da Kyle Higgins e Mat Groom, i disegni di The Rise of Ultraman saranno affidati a Francesco Manna. E, riguardo Higgins e Groom, abbiamo alcune dichiarazioni su questo nuovo progetto. Higgins ha affermato:

Qualche anno fa, grazie al tempo speso lavorando su Power Rangers, sono stato in grado di scoprire e imparare di più sui Tokusatsu [genere giapponese incentrato sugli effetti speciali, n.d.r.]. Con le loro convenzioni e ispirazioni selvaggiamente diverse, i Tokusatsu – e Ultraman in particolare – sono stata un’enorme fonte di gioia per me. È un genere pieno di possibilità, anche rispetto a ciò che concepiamo nella struttura della narrazione di supereroi. È sia un onore che un privilegio portare Ultraman alla Marvel.

Groom ha aggiunto:

Da quando raccontiamo storie, i mostri incarnato da sempre tutto ciò che è oscuro e spaventoso nel nostro mondo. Ma credo che nessuno abbia capito la portata dei nostri problemi più urgenti più di Eiji Tsuburaya. Ha immaginato l’oscurità incombente su di noi, alta come grattacieli – aliena, inconoscibile e furiosa. Ma ha anche immaginato che noi potessimo essere in grado di affrontare quei mostri, elevandoci oltre i nostri peggiori impulsi e agendo con nobiltà d’animo.

Non si ha ancora una data d’uscita per The Rise of Ultraman, ma il titolo suggerisce che la trama verterà sulle origini del personaggio e Marvel ha già rilasciato due immagini promozionali ad opera di Ed McGuinness.